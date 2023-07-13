Dolar ve euro'da son durum ne?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş: Bazı şirketler miadı dolmuş tavukları marketten toplayıp çamaşır suyu döküyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
‘Suriye hükümeti, Türkiye’nin rahatsız olmasını istemedi’
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri tartışma yarattı
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Döviz kuru ile birlikte KDV artışları tartışılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘NATO zirvesinin tek başarılı yönü Türkiye’nin İsveç’i kabul etmesi’
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ek bütçe ne getirir ne götürür?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomi gündemi ve emlak piyasasının ayrıntıları
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230713/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073489604.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26.1520 liradan, euro 29.1160 liradan güne başladı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T09:16+0300
2023-07-13T09:24+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro/tl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_0:82:999:644_1920x0_80_0_0_716a9023b138a6b14be8b7eeb29a3bcb.jpg
Serbest piyasada 26.1500 liradan alınan dolar, 26.1520 liradan satılıyor. 29.1140 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.1160 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26.1500 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.0260 lira olmuştu.Gram altında rekorAltının ons fiyatının dünya piyasalarında artmasıyla birlikte gram altın da bin 650 liraya çıkarak yeniden rekor seviyeye yükseldi.Güncel altın satış fiyatları:Çeyrek altın 2721 liraYarım altın 5 bin 440 liraCumhuriyet altını 10 bin 832 liraBrent petrol varil fiyatıBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80.33​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073449865.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_17:0:982:724_1920x0_80_0_0_60ddf74e56de50fb41b9be00dfa9ae87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, euro/tl
dolar, dolar/tl, euro/tl

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:16 13.07.2023 (güncellendi: 09:24 13.07.2023)
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul serbest piyasada dolar 26.1520 liradan, euro 29.1160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26.1500 liradan alınan dolar, 26.1520 liradan satılıyor. 29.1140 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.1160 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26.1500 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.0260 lira olmuştu.

Gram altında rekor

Altının ons fiyatının dünya piyasalarında artmasıyla birlikte gram altın da bin 650 liraya çıkarak yeniden rekor seviyeye yükseldi.
Güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 2721 lira
Yarım altın 5 bin 440 lira
Cumhuriyet altını 10 bin 832 lira

Brent petrol varil fiyatı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80.33​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dün, 09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала