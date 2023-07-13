https://sputniknews.com.tr/20230713/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073489604.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 26.1520 liradan, euro 29.1160 liradan güne başladı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T09:16+0300

2023-07-13T09:16+0300

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ekonomi

dolar

dolar/tl

euro/tl

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Serbest piyasada 26.1500 liradan alınan dolar, 26.1520 liradan satılıyor. 29.1140 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.1160 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26.1500 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.0260 lira olmuştu.Gram altında rekorAltının ons fiyatının dünya piyasalarında artmasıyla birlikte gram altın da bin 650 liraya çıkarak yeniden rekor seviyeye yükseldi.Güncel altın satış fiyatları:Çeyrek altın 2721 liraYarım altın 5 bin 440 liraCumhuriyet altını 10 bin 832 liraBrent petrol varil fiyatıBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80.33​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230712/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073449865.html

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