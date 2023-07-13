https://sputniknews.com.tr/20230713/dogu-perincek-natoda-verilen-oy-ve-uysal-boyun-egen-tavir-surpriz-olmadi--1073496752.html

Doğu Perinçek: NATO’da verilen oy ve uysal, boyun eğen tavır sürpriz olmadı

Doğu Perinçek: NATO’da verilen oy ve uysal, boyun eğen tavır sürpriz olmadı

Seçimden sonra izlenilen mali politikaların paralelinde Türkiye'nin NATO Liderler Zirvesi'ndeki tavrına şaşırmadığını belirten Doğu Perinçek, "Bu NATO’da... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T12:14+0300

2023-07-13T12:14+0300

2023-07-13T13:07+0300

doğu perinçek

nato

seyir hali

ali çağatay

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Doğu Perinçek: NATO’da verilen oy ve uysal, boyun eğen tavır sürpriz olmadı Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Programımıza Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olarak Türkiye'nin NATO liderler zirvesinde verdiği mesajları değerlendirecek.

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk oldu.Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Liderler Zirvesi’nde diplomasi trafiği sürerken Türkiye, İsveç’in NATO’ya katılımına onay vererek Batılı devletlere Avrupa Birliği (AB) üyeliği için göz kırptı. Doğu Perinçek, Türkiye’nin senelerdir AB kapısında tutulduğunu hatırlatarak, bu kararın Türkiye’nin geleceğine zincir vurduğunu ifade etti. Perinçek, ‘Dünya ekonomisi Asya’ya doğru kayıyor’ diyerek Batı’nın güç kaybettiğini ve Batılı devletlerin de hiçbir zaman Türkiye’yi kendi aralarında görmek istemeyeceğini Radyo Sputnik dinleyicilerine anlattı.‘Türkiye’nin geleceğine zincir vuran bir tavır oldu’Mevcut hükümetin Türkiye’nin geçmiş yıllarda yaptığı hataları yinelediğini belirten Doğu Perinçek, izlenilen siyasi ve mali politikaların Türkiye’nin geleceğine zarar verdiğini şu şekilde ifade etti:“Belli idi bu hükümetin böyle yapacağı. Seçimden sonra izledikleri mali politikalar ve ekonomiye Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın göreve getirilmesi ile tekrar 1980 yılında Turgut Özal’ın başlattığı o ekonomik çizgiye, dünya finans merkezlerinden para dilenen ve Türkiye’yi borçlandırmanın işaretlerini verdiler. Bu eylemlerin dış politikası da tabi NATO’ya bağlılıktan başka bir şey olamazdı. İkisi birbiri ile bağlantılı. Dolayısıyla bu NATO’da verilen oy (Türkiye’nin İsveç'in NATO'ya katılımını kabul etmesi) ve son derece uysal, boyun eğen tavır sürpriz olmadı. Bu AK Parti’nin sicilinde olan bir olay. Türkiye’nin geleceğine zincir vuran bir tavır oldu.”‘Türkiye’nin AB’ye alınması hiçbir şekilde mümkün değil’Türkiye’nin ekonomik ve sosyolojik olarak AB’ye uygun olmadığını söyleyen Perinçek, AB’li devletlerin de bunu bildiğini ve Türkiye’yi senelerdir oyaladığını şöyle açıkladı:“Türkiye’nin AB’ye alınması hiçbir şekilde mümkün değil. Bunu AB liderleri en başından beri söylüyorlar. Dediler ki, burası bir zenginler kulübü ve Türkiye bu ekonomiye sahip değil. İkincisi burası bir Hristiyan kulübü. Ama ne düşündüler, Türkiye’yi Avrupa kapısına bağlarız, orada onları kontrol altında tutarız. Türkiye ne Asya’ya kaçabilir ne de Avrupa’dan içeri alınır!”‘Türkiye ekonomisinin artık Batılı bağlantılar içinde gelişme şansı yok’Yaşanılan gelişmelerin Türkiye-Rusya ilişkilerine zarar verdiğini belirten Perinçek, Türkiye’nin Batı eksenli gelişme kaydedemeyeceğini şu sözleri ile açığa kavuşturdu:“Rusya devleti bu gelişmelerden hoşnut olmadığını açıkça ifade ediyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok ciddi sorunlar olduğunu belirtiyorlar. Yalnız güvenlik açısından değil, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından da bu NATO’ya teslimiyetin çok ağır zararlarını göreceğiz. Çünkü Türkiye ekonomisinin artık Batılı bağlantılar içinde gelişme şansı yok. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) değerlendirmelerine göre 2030’da ABD ilk 10 ekonomi içerisinde 3. sıraya düşüyor. Japonya ve Almanya da 9. ve 10. duruma düşüyor. İlk 10 içinde artık, Endonezya, Çin, Hindistan, Rusya var. Asya ülkeleri katında Latin Amerika ülkeleri ilk 10 içerisinde olacak. Dünya ekonomisinin ağırlıkları Asya’ya kayıyor.”

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2023

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