Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Dijital ağlar demokrasileri rehin almak istemektedirler

“Dijital dönüşüm hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırırken, ulusaşırı dijital ağların bir anlamda ulus devletleri, parlamentoları, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı bir anlamda baskı altına aldığını, baskı altına almak istediğini hep beraber yaşadık ve yaşıyoruz da. Tabiri caizse ulusaşırı dijital ağlar demokrasileri rehin almak istemektedirler. Ulusaşırı dijital ağlar kendilerini yasama, yürütme, yargı erkinin üstünde görmek suretiyle bir anlamda bir sosyal medya mahkemesi kurmak suretiyle farklı bir tavır içerisine girmişlerdir.”