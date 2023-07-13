https://sputniknews.com.tr/20230713/dijital-mecralar-komisyonu-baskani-yayman-dijital-aglar-demokrasileri-rehin-almak-istemektedirler-1073501989.html
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Dijital ağlar demokrasileri rehin almak istemektedirler
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Dijital ağlar demokrasileri rehin almak istemektedirler
Dijital Mecralar komisyonu yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman Dijital Ağların kendilerini devletlerin yönetimlerinin... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T13:32+0300
2023-07-13T13:32+0300
2023-07-13T13:32+0300
türkiye
dezenformasyon
meclis dijital mecralar komisyonu
hüseyin yayman
sosyal medya
dijital
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 28’ncı dönemin ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni dönemde çalışma usullerini belirledi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital mecraların ülke yönetimleri üzerindeki etkilerini dikkat çekti.Yayman şu ifadeleri kullandı:‘Dezenformasyon yasası çıkardık’TBMM’nin 27. döneminde komisyonun çalışmaları doğrultusunda “Dezenformasyon yasasının” çıkarıldığını hatırlatan Yayman “Gerçekten dezenformasyon kanunu düzenlemesi, demokrasiyi, siyaseti koruma amaçlı bir düzenlemedir. Burada kararı verecek olan yargıdır ve bağımsız mahkemeler kendilerine iletilen talepleri değerlendireceklerdir” ifadesini kullandı.
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Osman Nuri Cerit
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dezenformasyon, meclis dijital mecralar komisyonu, hüseyin yayman, sosyal medya, dijital
dezenformasyon, meclis dijital mecralar komisyonu, hüseyin yayman, sosyal medya, dijital
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Dijital ağlar demokrasileri rehin almak istemektedirler
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Dijital Mecralar komisyonu yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman Dijital Ağların kendilerini devletlerin yönetimlerinin yerine koyduğuna dikkat çekti.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 28’ncı dönemin ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni dönemde çalışma usullerini belirledi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital mecraların ülke yönetimleri üzerindeki etkilerini dikkat çekti.
Yayman şu ifadeleri kullandı:
“Dijital dönüşüm hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırırken, ulusaşırı dijital ağların bir anlamda ulus devletleri, parlamentoları, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı bir anlamda baskı altına aldığını, baskı altına almak istediğini hep beraber yaşadık ve yaşıyoruz da. Tabiri caizse ulusaşırı dijital ağlar demokrasileri rehin almak istemektedirler. Ulusaşırı dijital ağlar kendilerini yasama, yürütme, yargı erkinin üstünde görmek suretiyle bir anlamda bir sosyal medya mahkemesi kurmak suretiyle farklı bir tavır içerisine girmişlerdir.”
‘Dezenformasyon yasası çıkardık’
TBMM’nin 27. döneminde komisyonun çalışmaları doğrultusunda “Dezenformasyon yasasının” çıkarıldığını hatırlatan Yayman “Gerçekten dezenformasyon kanunu düzenlemesi, demokrasiyi, siyaseti koruma amaçlı bir düzenlemedir. Burada kararı verecek olan yargıdır ve bağımsız mahkemeler kendilerine iletilen talepleri değerlendireceklerdir” ifadesini kullandı.