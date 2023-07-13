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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, elde... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir liderlik sergilediğini belirtti.Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
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nato, fahrettin altun, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı

00:05 13.07.2023
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, elde ettiğimiz kazanımları daha da sağlamlaştıracak, ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir liderlik sergilediğini belirtti.
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Zirvenin, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında Türkiye açısından en önemli çıktısı, gerek terörizmle mücadele, gerek AB üyelik sürecimiz, gerekse ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmasıdır.' Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, elde ettiğimiz bu kazanımları inşallah daha da sağlamlaştıracak, ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz."
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