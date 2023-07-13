https://sputniknews.com.tr/20230713/biden-ukraynanin-olasi-nato-uyeligi-hakkinda-konustu-kendimizi-3-dunya-savasinin-icinde-buluruz-1073517709.html

Biden, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği hakkında konuştu: Kendimizi 3. Dünya Savaşı'nın içinde buluruz

Biden, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği hakkında konuştu: Kendimizi 3. Dünya Savaşı'nın içinde buluruz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliği süreciyle ilgili, "Kimse ortada devam eden bir savaş varken NATO'ya katılamaz. Bir NATO ülkesine saldırılması... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T19:36+0300

2023-07-13T19:36+0300

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Biden ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Niinistö, NATO'ya bağlılıklarını her daim sürdüreceklerini ve üye ülkelerle yakın ilişki kuracaklarını söyledi.Biden ise Finlandiya'nın NATO'nun 31. üyesi olduğuna işaret ederek, Niinistö'ye hitaben, "Önümüzdeki yıllarda sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.Ukrayna'nın NATO üyeliğiUkrayna'nın NATO üyelik süreci hakkındaki soruyu yanıtlayan Biden, "Kimse ortada devam eden bir savaş varken NATO'ya katılamaz. Bir NATO ülkesine saldırılması durumunda bu bizim de savaşa girmemiz anlamına gelir ve kendimizi 3. Dünya Savaşı'nın içinde buluruz." dedi.Biden, Ukrayna'nın NATO'ya katılımını savaştan sonra desteklediklerini belirtti.Biden, Rusya'da tutuklu WSJ muhabiri Gerşkoviç'in serbest kalması konusunda da "Tutuklu takası konusunda ciddiyim. Rusya'da yasa dışı tutulan ABD'lilerin serbest bırakılması konusunda da her şeyi yapmak konusunda ciddiyim. Süreç devam ediyor." dedi.

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