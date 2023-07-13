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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Ganalı stoper Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ganalı milli oyuncu Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip, Almanya kampına katılması bekleniyor.Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City’de 24 resmi karşılaşmada forma giydi.
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beşiktaş, transfer, istanbul
beşiktaş, transfer, istanbul

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor

08:45 13.07.2023
© İHADaniel Amartey
Daniel Amartey - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© İHA
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Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Ganalı stoper Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ganalı milli oyuncu Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip, Almanya kampına katılması bekleniyor.

Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City’de 24 resmi karşılaşmada forma giydi.
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