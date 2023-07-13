https://sputniknews.com.tr/20230713/besiktasin-yeni-transferi-istanbula-geliyor-1073489116.html
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Ganalı stoper Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T08:45+0300
2023-07-13T08:45+0300
2023-07-13T08:45+0300
spor
beşiktaş
transfer
istanbul
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ganalı milli oyuncu Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip, Almanya kampına katılması bekleniyor.Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City’de 24 resmi karşılaşmada forma giydi.
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beşiktaş, transfer, istanbul
beşiktaş, transfer, istanbul
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Ganalı stoper Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ganalı milli oyuncu Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip, Almanya kampına katılması bekleniyor.
Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City’de 24 resmi karşılaşmada forma giydi.