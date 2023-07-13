https://sputniknews.com.tr/20230713/aym-e-ticaret-kanununa-yonelik-itirazi-reddetti-1073518343.html
AYM, e-Ticaret Kanunu’na yönelik itirazı reddetti
AYM, e-Ticaret Kanunu’na yönelik itirazı reddetti
Anayasa Mahkemesi (AYM) tartışmalı e-ticaret yasasına ilişkin kararını verdi. Yüksek Mahkeme, kanunun bazı maddelerine ilişkin olarak yapılan itirazı reddetti. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T20:28+0300
2023-07-13T20:28+0300
2023-07-13T20:28+0300
aym
ticaret bakanlığı
ekonomi
türk ticaret kanunu
e ticaret
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E-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine düzenlenmesine ilişkin yasa geçen Ocak ayında yürürlüğe girmişti. Meclis’teki görüşmeler sırasında düzenlemeye evet oyu veren CHP’nin yasanın bazı maddelerini daha sonra AYM’ye taşıması tartışmalara neden olmuştu. Bu arada AYM de iptal talebi görüşmeleri öncesinde Ticaret Bakanlığı'nı dinleme kararı almıştı.Yüksek Mahkeme bugünkü toplantısında başvuruyu karara bağlayarak iptal taleplerinin reddine karar verdi.
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aym, ticaret bakanlığı, türk ticaret kanunu, e ticaret
aym, ticaret bakanlığı, türk ticaret kanunu, e ticaret
AYM, e-Ticaret Kanunu’na yönelik itirazı reddetti
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Anayasa Mahkemesi (AYM) tartışmalı e-ticaret yasasına ilişkin kararını verdi. Yüksek Mahkeme, kanunun bazı maddelerine ilişkin olarak yapılan itirazı reddetti.
E-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine düzenlenmesine ilişkin yasa geçen Ocak ayında yürürlüğe girmişti. Meclis’teki görüşmeler sırasında düzenlemeye evet oyu veren CHP’nin yasanın bazı maddelerini daha sonra AYM’ye taşıması tartışmalara neden olmuştu. Bu arada AYM de iptal talebi görüşmeleri öncesinde Ticaret Bakanlığı'nı dinleme kararı almıştı.
Yüksek Mahkeme bugünkü toplantısında başvuruyu karara bağlayarak iptal taleplerinin reddine karar verdi.