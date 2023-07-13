https://sputniknews.com.tr/20230713/avukat-kadin-evde-olu-bulundu-erkek-arkadasi-intihar-ettigini-iddia-etti-1073508036.html

Avukat kadın evde ölü bulundu, erkek arkadaşı intihar ettiğini iddia etti

Avukat kadın evde ölü bulundu, erkek arkadaşı intihar ettiğini iddia etti

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Zeliha Ay, erkek arkadaşı astsubay C.Y. ile kaldığı evde, tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Polis merkezine... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T15:12+0300

2023-07-13T15:12+0300

2023-07-13T15:12+0300

yaşam

kadın cinayetleri

izmir

avukat

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İzmir'de avukat Zeliha Ay (37), erkek arkadaşıyla kaldığı evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan astsubay C.Y., İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'ı birlikte kaldıkları evde başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. C.Y.'nin ifadesinde silah sesiyle uyandığını, Zeliha Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. Ay'ın, C.Y.'ye ait beylik tabancasıyla vurulduğu belirlendi.Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak Ay, Aydın İncirliova'da toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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kadın cinayetleri, izmir, avukat