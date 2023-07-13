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Avukat kadın evde ölü bulundu, erkek arkadaşı intihar ettiğini iddia etti
Avukat kadın evde ölü bulundu, erkek arkadaşı intihar ettiğini iddia etti
İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Zeliha Ay, erkek arkadaşı astsubay C.Y. ile kaldığı evde, tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Polis merkezine... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T15:12+0300
2023-07-13T15:12+0300
yaşam
kadın cinayetleri
izmir
avukat
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İzmir'de avukat Zeliha Ay (37), erkek arkadaşıyla kaldığı evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan astsubay C.Y., İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'ı birlikte kaldıkları evde başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. C.Y.'nin ifadesinde silah sesiyle uyandığını, Zeliha Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. Ay'ın, C.Y.'ye ait beylik tabancasıyla vurulduğu belirlendi.Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak Ay, Aydın İncirliova'da toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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kadın cinayetleri, izmir, avukat
kadın cinayetleri, izmir, avukat

Avukat kadın evde ölü bulundu, erkek arkadaşı intihar ettiğini iddia etti

15:12 13.07.2023
© FotoğrafAvukat kadın evde ölü bulundu, erkek arkadaşı intihar ettiğini iddia etti
Avukat kadın evde ölü bulundu, erkek arkadaşı intihar ettiğini iddia etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© Fotoğraf
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İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Zeliha Ay, erkek arkadaşı astsubay C.Y. ile kaldığı evde, tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Polis merkezine götürülen C.Y.'nin ifadesinde silah sesiyle uyandığını, Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi.
İzmir'de avukat Zeliha Ay (37), erkek arkadaşıyla kaldığı evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan astsubay C.Y., İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'ı birlikte kaldıkları evde başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. C.Y.'nin ifadesinde silah sesiyle uyandığını, Zeliha Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. Ay'ın, C.Y.'ye ait beylik tabancasıyla vurulduğu belirlendi.
Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak Ay, Aydın İncirliova'da toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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