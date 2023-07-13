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https://sputniknews.com.tr/20230713/aliyev-ve-pasinyan-15-temmuzda-brukselde-bir-araya-gelecek-1073511508.html
Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T16:11+0300
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dünya
paşinyan
nikol paşinyan
brüksel
görüşme
charles michel
ilham aliyev
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Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de Aliyev ve Michel ile üçlü toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.Paşinyan, öngörülen buluşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ilerleme kaydedileceğini ümit ettiğini belirtti.Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.Michel, barış anlaşması, ulaştırma, güvenlik ve sınır belirleme çalışmaları gibi tüm başlıkları değerlendirdiklerini aktararak, Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini bir araya getirecek bir sonraki toplantının temmuzda Brüksel'de yapılacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/azerbaycan-ve-ermenistan-baris-anlasmasi-icin-ilerleme-kaydetti-1073016219.html
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paşinyan, nikol paşinyan, brüksel, görüşme, charles michel, ilham aliyev
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Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek

16:11 13.07.2023
© AAİlham Aliyev- Charles Michel- Nikol Paşinyan
İlham Aliyev- Charles Michel- Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya geleceğini bildirdi.
Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de Aliyev ve Michel ile üçlü toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.
Paşinyan, öngörülen buluşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ilerleme kaydedileceğini ümit ettiğini belirtti.
Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.
Michel, barış anlaşması, ulaştırma, güvenlik ve sınır belirleme çalışmaları gibi tüm başlıkları değerlendirdiklerini aktararak, Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini bir araya getirecek bir sonraki toplantının temmuzda Brüksel'de yapılacağını açıklamıştı.
Azerbaycan - Ermenistan - çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
DÜNYA
Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması için ilerleme kaydetti
30 Haziran , 04:52
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