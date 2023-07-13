https://sputniknews.com.tr/20230713/aliyev-ve-pasinyan-15-temmuzda-brukselde-bir-araya-gelecek-1073511508.html

Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek

Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T16:11+0300

2023-07-13T16:11+0300

2023-07-13T16:11+0300

dünya

paşinyan

nikol paşinyan

brüksel

görüşme

charles michel

ilham aliyev

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Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de Aliyev ve Michel ile üçlü toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.Paşinyan, öngörülen buluşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ilerleme kaydedileceğini ümit ettiğini belirtti.Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.Michel, barış anlaşması, ulaştırma, güvenlik ve sınır belirleme çalışmaları gibi tüm başlıkları değerlendirdiklerini aktararak, Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini bir araya getirecek bir sonraki toplantının temmuzda Brüksel'de yapılacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230630/azerbaycan-ve-ermenistan-baris-anlasmasi-icin-ilerleme-kaydetti-1073016219.html

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