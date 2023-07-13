https://sputniknews.com.tr/20230713/aliyev-ve-pasinyan-15-temmuzda-brukselde-bir-araya-gelecek-1073511508.html
Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T16:11+0300
2023-07-13T16:11+0300
2023-07-13T16:11+0300
dünya
paşinyan
nikol paşinyan
brüksel
görüşme
charles michel
ilham aliyev
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Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de Aliyev ve Michel ile üçlü toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.Paşinyan, öngörülen buluşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ilerleme kaydedileceğini ümit ettiğini belirtti.Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.Michel, barış anlaşması, ulaştırma, güvenlik ve sınır belirleme çalışmaları gibi tüm başlıkları değerlendirdiklerini aktararak, Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini bir araya getirecek bir sonraki toplantının temmuzda Brüksel'de yapılacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/azerbaycan-ve-ermenistan-baris-anlasmasi-icin-ilerleme-kaydetti-1073016219.html
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paşinyan, nikol paşinyan, brüksel, görüşme, charles michel, ilham aliyev
paşinyan, nikol paşinyan, brüksel, görüşme, charles michel, ilham aliyev
Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya geleceğini bildirdi.
Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de Aliyev ve Michel ile üçlü toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.
Paşinyan, öngörülen buluşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ilerleme kaydedileceğini ümit ettiğini belirtti.
Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.
Michel, barış anlaşması, ulaştırma, güvenlik ve sınır belirleme çalışmaları gibi tüm başlıkları değerlendirdiklerini aktararak, Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini bir araya getirecek bir sonraki toplantının temmuzda Brüksel'de yapılacağını açıklamıştı.