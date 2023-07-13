https://sputniknews.com.tr/20230713/ak-partili-meclis-uyesine-silahli-saldirida-3-tutuklama-1073498162.html

AK Partili meclis üyesine silahlı saldırıda 3 tutuklama

AK Partili meclis üyesine silahlı saldırıda 3 tutuklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan'ın silahlı saldırıya uğrayıp bacağından yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T12:33+0300

2023-07-13T12:33+0300

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türkiye

ak parti

silahlı saldırı

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AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan, 10 Temmuz'da kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Meydana gelen olayla ilgili K.T(43) M.T(30) A.T(22) ve A.T. (24) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili M.T(34) adlı 1 şüphelinin arandığı öğrenildi. 1 şüpheli aranıyorEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230711/ak-partili-meclis-uyesine-silahli-saldirida-4-gozalti-1073409522.html

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ak parti, silahlı saldırı