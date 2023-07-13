https://sputniknews.com.tr/20230713/ak-partili-meclis-uyesine-silahli-saldirida-3-tutuklama-1073498162.html
AK Partili meclis üyesine silahlı saldırıda 3 tutuklama
AK Partili meclis üyesine silahlı saldırıda 3 tutuklama
İzmir'in Çiğli ilçesinde, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan'ın silahlı saldırıya uğrayıp bacağından yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T12:33+0300
2023-07-13T12:33+0300
2023-07-13T12:33+0300
türkiye
ak parti
silahlı saldırı
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AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan, 10 Temmuz'da kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Meydana gelen olayla ilgili K.T(43) M.T(30) A.T(22) ve A.T. (24) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili M.T(34) adlı 1 şüphelinin arandığı öğrenildi. 1 şüpheli aranıyorEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/ak-partili-meclis-uyesine-silahli-saldirida-4-gozalti-1073409522.html
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ak parti, silahlı saldırı
ak parti, silahlı saldırı
AK Partili meclis üyesine silahlı saldırıda 3 tutuklama
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan'ın silahlı saldırıya uğrayıp bacağından yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan, 10 Temmuz'da kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Meydana gelen olayla ilgili K.T(43) M.T(30) A.T(22) ve A.T. (24) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili M.T(34) adlı 1 şüphelinin arandığı öğrenildi.
1 şüpheli aranıyor
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.