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'AB'nin Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT'e bağlama planı fikir birliği gerektiriyor’
'AB'nin Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT'e bağlama planı fikir birliği gerektiriyor’
Avrupa Birliği’nin (AB) Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT ödeme sistemine bağlama planının Batı ülkeleri arasında fikir birliği ve Rus ürünlerinin dünya... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T15:46+0300
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Karadeniz tahıl girişimi ile ilgili müzakere sürecine aşina olan bir kaynak, Sputnik’e demecinde AB’nin Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT ödeme sistemine bağlama planının Batı ülkeleri arasında fikir birliği ve Rus ürünlerinin dünya pazarlarına engelsiz girişinin önündeki engellerin kaldırılmasını gerektirdiğini, dolayısıyla bunun zaman ve çaba gerektiren zor bir süreç olacağını belirtti.Yetkili, “Bu oldukça karmaşık bir süreç. Bu konuda tüm engellerin kaldırılması için açıkça beyan edilen niyet, fikir birliği ve çaba gerekiyor. Birincisi, zamana ihtiyaç var, zira tüm bu mekanizmayı koordine etme ve inşa etme süreci bir veya iki günlük bir mesele değil, ikincisi de, çaba gerekiyor” diye konuştu.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir mektup yazarak, Karadeniz tahıl girişiminin süresini en azından AB’nin Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT sistemine bağlayana kadar birkaç ay uzatmayı önermişti.Daha önce Financial Times gazetesi, kendi kaynaklarına atıfta bulunarak AB'nin tahıl anlaşmasını kurtarmak için Rus Tarım Bankasının (Rosselhozbank) tahıl ihracatıyla ilgili işlemlerin çözülmesi için SWIFT ödeme sistemine bağlanacak bir yan kuruluş oluşturmasına izin vermeyi düşündüğünü bildirmişti.
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ab, rusya, swift
ab, rusya, swift

'AB'nin Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT'e bağlama planı fikir birliği gerektiriyor’

15:46 13.07.2023
© EPASWIFT
SWIFT - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© EPA
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Avrupa Birliği’nin (AB) Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT ödeme sistemine bağlama planının Batı ülkeleri arasında fikir birliği ve Rus ürünlerinin dünya pazarlarına engelsiz girişinin önündeki engellerin kaldırılmasını gerektirdiği öğrenildi.
Karadeniz tahıl girişimi ile ilgili müzakere sürecine aşina olan bir kaynak, Sputnik’e demecinde AB’nin Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT ödeme sistemine bağlama planının Batı ülkeleri arasında fikir birliği ve Rus ürünlerinin dünya pazarlarına engelsiz girişinin önündeki engellerin kaldırılmasını gerektirdiğini, dolayısıyla bunun zaman ve çaba gerektiren zor bir süreç olacağını belirtti.
Yetkili, “Bu oldukça karmaşık bir süreç. Bu konuda tüm engellerin kaldırılması için açıkça beyan edilen niyet, fikir birliği ve çaba gerekiyor. Birincisi, zamana ihtiyaç var, zira tüm bu mekanizmayı koordine etme ve inşa etme süreci bir veya iki günlük bir mesele değil, ikincisi de, çaba gerekiyor” diye konuştu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir mektup yazarak, Karadeniz tahıl girişiminin süresini en azından AB’nin Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT sistemine bağlayana kadar birkaç ay uzatmayı önermişti.
Daha önce Financial Times gazetesi, kendi kaynaklarına atıfta bulunarak AB'nin tahıl anlaşmasını kurtarmak için Rus Tarım Bankasının (Rosselhozbank) tahıl ihracatıyla ilgili işlemlerin çözülmesi için SWIFT ödeme sistemine bağlanacak bir yan kuruluş oluşturmasına izin vermeyi düşündüğünü bildirmişti.
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