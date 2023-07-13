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Abdulkadir Selvi'den emekli maaşına zam kulisi
Abdulkadir Selvi'den emekli maaşına zam kulisi
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını düzenleyen madde Meclis'te kabul edildi. Abdulkadir Selvi... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T07:26+0300
2023-07-13T07:27+0300
türkiye
emekli maaşı
meclis
emekli zammı
devlet bahçeli
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TBMM Genel Kurulu'nda, memur emeklilerinin aylıklarında artış öngören düzenleme, yüzde 25 olarak kabul edildi. Emekli Sandığı emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Emekli maaş zammı ne olacak" başlıklı yazısında, emeklilere zamla ilgili maddenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la istişare edilmek üzere bugüne bırakıldığını belirtti.Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Bu arada MHP Lideri Bahçeli memurlara olduğu gibi emeklilere de 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasını teklif etti. Yasa teklifi dün Meclis’te görüşülmeye başlandı.Ancak emeklilere zamla ilgili madde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la istişare edilmek üzere bugüne bırakıldı. Klasik bir cümle vardır. “Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi” diye ama emeklilerimizin hem gözleri hem kulakları Erdoğan’a çevrilmiş durumda. Gerçekten de emeklilerimiz ciddi geçim sıkıntısı yaşıyor."
https://sputniknews.com.tr/20230713/memur-ve-emekli-maaslarina-yapilacak-zam-teklifi-kabul-edildi-1073486377.html
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emekli maaş, emekli maaş zammı, sgk emekli maaş hesaplama, emekli maaşları 2023, emekli maaş zammı temmuz 2023, emekli maaşı zammı
emekli maaş, emekli maaş zammı, sgk emekli maaş hesaplama, emekli maaşları 2023, emekli maaş zammı temmuz 2023, emekli maaşı zammı

Abdulkadir Selvi'den emekli maaşına zam kulisi

07:26 13.07.2023 (güncellendi: 07:27 13.07.2023)
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Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını düzenleyen madde Meclis'te kabul edildi. Abdulkadir Selvi, emeklilere zamla ilgili maddenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la istişare edilmek üzere bugüne bırakıldığını yazdı.
TBMM Genel Kurulu'nda, memur emeklilerinin aylıklarında artış öngören düzenleme, yüzde 25 olarak kabul edildi. Emekli Sandığı emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Emekli maaş zammı ne olacak" başlıklı yazısında, emeklilere zamla ilgili maddenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la istişare edilmek üzere bugüne bırakıldığını belirtti.
Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Bu arada MHP Lideri Bahçeli memurlara olduğu gibi emeklilere de 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasını teklif etti. Yasa teklifi dün Meclis’te görüşülmeye başlandı.
Ancak emeklilere zamla ilgili madde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la istişare edilmek üzere bugüne bırakıldı. Klasik bir cümle vardır. “Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi” diye ama emeklilerimizin hem gözleri hem kulakları Erdoğan’a çevrilmiş durumda. Gerçekten de emeklilerimiz ciddi geçim sıkıntısı yaşıyor."
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Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam teklifi kabul edildi
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