https://sputniknews.com.tr/20230713/abd-icin-rusyayi-engellemek-misket-bombalarinin-sivillere-verecegi-zarari-dusunmekten-daha-onemli-1073520493.html

‘ABD için Rusya'yı engellemek misket bombalarının sivillere vereceği zararı düşünmekten daha önemli’

‘ABD için Rusya'yı engellemek misket bombalarının sivillere vereceği zararı düşünmekten daha önemli’

ABD’nin Ukrayna ordusuna misket bombalarını göndermesini değerlendiren İranlı uzman Bahman, ABD için Rusya’nın zaferini engellemenin, misket bombalarının... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T22:06+0300

2023-07-13T22:06+0300

2023-07-13T22:06+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

misket bombası

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İran’ın başkenti Tahran’daki Modern Dünya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü, İran-Rusya işbirliği uzmanı Şuayb Bahman, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Ukrayna’ya 42. askeri yardım paketinde yer alan misket bombalarının, çevre üzerindeki yıkıcı etki, sivillere verdiği yaralar ve yol açtığı çok sayıda can kayıpları nedeniyle 120’den fazla ülkede yasaklı olduğunu anımsattı.Bahman, “ABD yapımı misket bombalarının Ukrayna’da çok sayıda sivilin ölümüne yol açabilirken Washington için bir Rusya’nın zaferini engellemek, misket bombalarının siviller üzerindeki feci zararı düşünmekten daha önemli. Bu nedenle ABD, Rusya'ya karşı parça tesirli bomba dahil her türlü silaha başvuracak” ifadelerini kullandı.ABD’nin kasıtlı olarak dünyayı yeni bir dünya savaşına ittiğini söyleyen İranlı uzman, “ABD misket bombası göndermekten istediği sonucu alamazsa muhtemelen bir sonraki aşamada Ukrayna’ya küçük ölçekli nükleer silah gönderecek. Kuşkusuz bu tür hareket Avrupa’da gerilimi artırabilir ve hatta savaşın kapsamını genişletebilir” yorumunda bulundu.ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderme kararının Avrupa’daki bazı müttefiklerin ve uluslararası kuruluşların muhalefetiyle karşılaştığına dikkat çeken Bahman, “ABD’nin bu eylemi Batı’daki müttefikleriyle çatışmaya yol açacak ve ABD’nin üstün ahlak ve insan haklarını korumaya yönelik birçok açıklamalarının yalanını ortaya çıkaracak” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230711/zaporojye-bolgesindeki-tokmak-kenti-misket-bombalari-ile-hedef-alindi-1073439468.html

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