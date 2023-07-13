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AB üyelik sürecinde kokoreç çıkmazı: 'Yunanistan satıyorsa Türkiye'de neden yasaklansın?'
AB üyelik sürecinde kokoreç çıkmazı: 'Yunanistan satıyorsa Türkiye'de neden yasaklansın?'
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi durumunda kokorecin yasaklanmasının gündeme gelmesi ile esnaftan “Adını değiştirir, kokoreci yine yeriz” tepkisi geldi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, kokoreç, türkiye-ab üyelik müzakereleri, yasak, фото
fotoğraf, kokoreç, türkiye-ab üyelik müzakereleri, yasak, фото

AB üyelik sürecinde kokoreç çıkmazı: 'Yunanistan satıyorsa Türkiye'de neden yasaklansın?'

12:17 13.07.2023 (güncellendi: 12:21 13.07.2023)
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Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi durumunda kokorecin yasaklanmasının gündeme gelmesi ile esnaftan “Adını değiştirir, kokoreci yine yeriz” tepkisi geldi.
© İHAAB'ye tam üyelik sürecinde finanstan gıdaya kadar birçok alanda bazı şartları yerine getirmesi beklenen Türkiye'de vazgeçilmez lezzetlerden kokoreç ve sakatatın yasaklanıp yasaklanmayacağı merak konusu oldu.
AB üyelik sürecinde kokorece gelecek yasağa çözüm - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA
AB'ye tam üyelik sürecinde finanstan gıdaya kadar birçok alanda bazı şartları yerine getirmesi beklenen Türkiye'de vazgeçilmez lezzetlerden kokoreç ve sakatatın yasaklanıp yasaklanmayacağı merak konusu oldu.
© İHAKokorecin uzun yıllardır Türk yemek kültüründe önemli bir yiyecek olduğunu belirten işletme sahibi Derviş Ali Şahan, “Avrupa Birliği’ne girsek de biz adını değiştirir kokoreci yine yeriz. Şöyle bir şey de var, Avrupa Birliği’nde yasaklanmış olsa kokoreç satmak için başta Hollanda olmak üzere Avrupa’nın farklı yerlerinde bizden bayilik isteyenler var. Yasaklı bir ürün olsa yurt dışından talepte bulunmazlar. Dışarıda bir rağbet var ki isteniyor" dedi.
AB üyelik sürecinde kokorece gelecek yasağa çözüm - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA
Kokorecin uzun yıllardır Türk yemek kültüründe önemli bir yiyecek olduğunu belirten işletme sahibi Derviş Ali Şahan, “Avrupa Birliği’ne girsek de biz adını değiştirir kokoreci yine yeriz. Şöyle bir şey de var, Avrupa Birliği’nde yasaklanmış olsa kokoreç satmak için başta Hollanda olmak üzere Avrupa’nın farklı yerlerinde bizden bayilik isteyenler var. Yasaklı bir ürün olsa yurt dışından talepte bulunmazlar. Dışarıda bir rağbet var ki isteniyor" dedi.
© AATürkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinden olan kokorecin ise Avrupa Birliği (AB) gıda yönetmeliklerine uygun olmaması nedeni ile yasaklanması konuşuluyor.
AB üyelik sürecinde kokorece gelecek yasağa çözüm - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinden olan kokorecin ise Avrupa Birliği (AB) gıda yönetmeliklerine uygun olmaması nedeni ile yasaklanması konuşuluyor.
© AA / Özgün TiranŞahan, “Ayrıca sakatat ürünleri arasında kokoreç yenmeyecek bir ürün değil. Kötü bir ürün olsa kendimiz yemeyiz. Kendi yemediğimiz ürünü müşterimize satmayız. Sağlık Bakanlığı izin vermemiş olsa Ankara’da değil Türkiye’de satışı yasaklanır” ifadelerini kullandı.
AB üyelik sürecinde kokorece gelecek yasağa çözüm - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Özgün Tiran
Şahan, “Ayrıca sakatat ürünleri arasında kokoreç yenmeyecek bir ürün değil. Kötü bir ürün olsa kendimiz yemeyiz. Kendi yemediğimiz ürünü müşterimize satmayız. Sağlık Bakanlığı izin vermemiş olsa Ankara’da değil Türkiye’de satışı yasaklanır” ifadelerini kullandı.
© AA / Göksel Cüneyt İğde

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında yer alan Yunanistan’ın kokoreç ile en iyi sakatat yemekleri listesinde ilk sıraya yerleştiğini hatırlatan Şahan, “Bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan kokoreci satıyorsa Türkiye’de neden yasaklansın? Avrupa Birliği'ne girsek de kokoreci yine satacağız” diye konuştu.

'Kokoreç zaten AB'ye girdi'

Üretici Erdal Aslanboğa ise, bugün Almanya'da, Fransa'da kokoreç işletmelerinin açıldığını, hatta Yunanistan'ın bile kokorece sahip çıkmak için hamleler yaptığını söyleyerek, "Kokoreç zaten AB'ye girdi" dedi.

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında yer alan Yunanistan’ın kokoreç ile en iyi sakatat yemekleri listesinde ilk sıraya yerleştiğini hatırlatan Şahan, “Bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan kokoreci satıyorsa Türkiye’de neden yasaklansın? Avrupa Birliği&#x27;ne girsek de kokoreci yine satacağız” diye konuştu.&#x27;Kokoreç zaten AB&#x27;ye girdi&#x27;Üretici Erdal Aslanboğa ise, bugün Almanya&#x27;da, Fransa&#x27;da kokoreç işletmelerinin açıldığını, hatta Yunanistan&#x27;ın bile kokorece sahip çıkmak için hamleler yaptığını söyleyerek, &quot;Kokoreç zaten AB&#x27;ye girdi&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Göksel Cüneyt İğde

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında yer alan Yunanistan’ın kokoreç ile en iyi sakatat yemekleri listesinde ilk sıraya yerleştiğini hatırlatan Şahan, “Bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan kokoreci satıyorsa Türkiye’de neden yasaklansın? Avrupa Birliği'ne girsek de kokoreci yine satacağız” diye konuştu.

'Kokoreç zaten AB'ye girdi'

Üretici Erdal Aslanboğa ise, bugün Almanya'da, Fransa'da kokoreç işletmelerinin açıldığını, hatta Yunanistan'ın bile kokorece sahip çıkmak için hamleler yaptığını söyleyerek, "Kokoreç zaten AB'ye girdi" dedi.

© AATürkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin başlaması ile bazı yasaklamaların geçmiş dönemlerde yine yaşandığını dile getiren kokoreç ustası Ferruh Batuhan Ağaoğlu, “Bunun stresini yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu ürün tüketilmeye devam edecektir. Bu ürünlerin müdavimi olan çok fazla insan var. Aslında bir kültür oluştu. Dükkanlarda, sokakta yerken insanların birbiri ile iletişime geçmesini sağlıyor, etkileşim sağlıyor. Kokorecin vazgeçilecek bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Atom kokoreç, şiş kokoreç şeklinde çok farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Farklı pişirme yöntemleri ve baharatlar ile farklı damak tatlarına uygun hale getirilebilir” dedi.
AB üyelik sürecinde kokorece gelecek yasağa çözüm - Sputnik Türkiye
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© AA
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin başlaması ile bazı yasaklamaların geçmiş dönemlerde yine yaşandığını dile getiren kokoreç ustası Ferruh Batuhan Ağaoğlu, “Bunun stresini yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu ürün tüketilmeye devam edecektir. Bu ürünlerin müdavimi olan çok fazla insan var. Aslında bir kültür oluştu. Dükkanlarda, sokakta yerken insanların birbiri ile iletişime geçmesini sağlıyor, etkileşim sağlıyor. Kokorecin vazgeçilecek bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Atom kokoreç, şiş kokoreç şeklinde çok farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Farklı pişirme yöntemleri ve baharatlar ile farklı damak tatlarına uygun hale getirilebilir” dedi.
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