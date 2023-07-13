AB üyelik sürecinde kokoreç çıkmazı: 'Yunanistan satıyorsa Türkiye'de neden yasaklansın?'

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Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında yer alan Yunanistan’ın kokoreç ile en iyi sakatat yemekleri listesinde ilk sıraya yerleştiğini hatırlatan Şahan, “Bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan kokoreci satıyorsa Türkiye’de neden yasaklansın? Avrupa Birliği'ne girsek de kokoreci yine satacağız” diye konuştu.

'Kokoreç zaten AB'ye girdi'

Üretici Erdal Aslanboğa ise, bugün Almanya'da, Fransa'da kokoreç işletmelerinin açıldığını, hatta Yunanistan'ın bile kokorece sahip çıkmak için hamleler yaptığını söyleyerek, "Kokoreç zaten AB'ye girdi" dedi.