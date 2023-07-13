https://sputniknews.com.tr/20230713/2018-yilinda-11-yahudiyi-olduren-sinagog-saldirganina-olum-cezasi-talebi-1073519647.html

2018 yılında 11 Yahudiyi öldüren sinagog saldırganına ölüm cezası talebi

2018 yılında 11 Yahudiyi öldüren sinagog saldırganına ölüm cezası talebi

ABD'de federal jüri, Pennsylvanya'daki sinagoga 2018 yılında silahlı saldırı düzenleyerek 11 Yahudiyi öldüren Robert Bowers'ın ölüm cezasına... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T21:57+0300

2023-07-13T21:57+0300

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sinagog

dünya

yahudi

abd

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ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga 27 Ekim 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 11 Yahudi ölmüş, aralarında polislerin de olduğu 7 kişi yaralanmıştı.Saldırganın avukatları, Robert Bowers'ın psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve "beyazların soykırıma uğramasını Yahudileri öldürerek durdurabileceğine" inandığını için cinayeti işlediğini iddia ediyordu.Ancak Bowers'ın herhangi bir psikolojik ve nörolojik rahatsızlığının bulunmadığı ortaya çıktı. Vanderbilt Üniversitesinden görevlendirilen nörolojist doktor, Bowers'in Yahudi karşıtlığının "ırkçı komplo teorileri" de dahil olmak üzere internette okuduklarından kaynaklandığını belirtti.Federal savcılar, Bowers'in sağlıklı olduğu ve ölüm cezasıyla yargılanmasını talep etti.

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sinagog, yahudi, abd