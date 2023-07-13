https://sputniknews.com.tr/20230713/2018-yilinda-11-yahudiyi-olduren-sinagog-saldirganina-olum-cezasi-talebi-1073519647.html
2018 yılında 11 Yahudiyi öldüren sinagog saldırganına ölüm cezası talebi
2018 yılında 11 Yahudiyi öldüren sinagog saldırganına ölüm cezası talebi
ABD'de federal jüri, Pennsylvanya'daki sinagoga 2018 yılında silahlı saldırı düzenleyerek 11 Yahudiyi öldüren Robert Bowers'ın ölüm cezasına... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T21:57+0300
2023-07-13T21:57+0300
2023-07-13T21:57+0300
sinagog
dünya
yahudi
abd
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ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga 27 Ekim 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 11 Yahudi ölmüş, aralarında polislerin de olduğu 7 kişi yaralanmıştı.Saldırganın avukatları, Robert Bowers'ın psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve "beyazların soykırıma uğramasını Yahudileri öldürerek durdurabileceğine" inandığını için cinayeti işlediğini iddia ediyordu.Ancak Bowers'ın herhangi bir psikolojik ve nörolojik rahatsızlığının bulunmadığı ortaya çıktı. Vanderbilt Üniversitesinden görevlendirilen nörolojist doktor, Bowers'in Yahudi karşıtlığının "ırkçı komplo teorileri" de dahil olmak üzere internette okuduklarından kaynaklandığını belirtti.Federal savcılar, Bowers'in sağlıklı olduğu ve ölüm cezasıyla yargılanmasını talep etti.
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sinagog, yahudi, abd
2018 yılında 11 Yahudiyi öldüren sinagog saldırganına ölüm cezası talebi
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ABD'de federal jüri, Pennsylvanya'daki sinagoga 2018 yılında silahlı saldırı düzenleyerek 11 Yahudiyi öldüren Robert Bowers'ın ölüm cezasına çarptırılabileceğine karar verdi.
ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga 27 Ekim 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 11 Yahudi ölmüş, aralarında polislerin de olduğu 7 kişi yaralanmıştı.
Saldırganın avukatları, Robert Bowers'ın psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve "beyazların soykırıma uğramasını Yahudileri öldürerek durdurabileceğine" inandığını için cinayeti işlediğini iddia ediyordu.
Ancak Bowers'ın herhangi bir psikolojik ve nörolojik rahatsızlığının bulunmadığı ortaya çıktı. Vanderbilt Üniversitesinden görevlendirilen nörolojist doktor, Bowers'in Yahudi karşıtlığının "ırkçı komplo teorileri" de dahil olmak üzere internette okuduklarından kaynaklandığını belirtti.
Federal savcılar, Bowers'in sağlıklı olduğu ve ölüm cezasıyla yargılanmasını talep etti.