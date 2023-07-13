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https://sputniknews.com.tr/20230713/19-yasindaki-genci-bogarak-olduren-katil-zanlisi--eski-konular-acildi-sinirlenerek-bogdum-1073504062.html
19 yaşındaki genci boğarak öldüren katil zanlısı: 'Eski konular açıldı, sinirlenerek boğdum'
19 yaşındaki genci boğarak öldüren katil zanlısı: 'Eski konular açıldı, sinirlenerek boğdum'
İstanbul Bayrampaşa'da korkunç bir şekilde öldürülen Muhammed Nur Kasadar'ın katil zanlısı ilk ifadesinde "Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T13:57+0300
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İstanbul Bayrampaşa’da dondurucuda parçalanmış cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar cinayetinin soruşturması tamamlandı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı Hakan Ö., ürperten ifadeler verdi. Hakan Ö., tartıştığı Kasadar’ı önce iple boğduğunu ardından banyoda parçalara ayırıp dondurucuya koyduğunu söyledi. Cinayetin ardından aileden 40 bin dolar fidye istediğini belirtti. Soruşturması tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi.İstanbul Bayrampaşa’da öldürüldükten sonra cesedi 6 parçaya bölünerek dondurucuya konulan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar’ın cinayetinin detayları ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Muhammed Nuh Kasadar geçtiğimiz pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu.Kayıp başvurusunun ardından aileyi arayan bir kişi Muhammed Nuh Kasadar’ı kaçırdığını ve bunun karşılığında 40 bin dolar para fidye istedi. Bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Şüpheli ile Nuh Kasadar’ın ağabeyi gibi konuşan polis, katil zanlısının istediği 40 bin dolar fidyeye karşılık 70 bin lira olarak anlaştı ve Sultangazi’de bir park için buluşma verildi. Sözde parayı teslim edecek olan aile bireyleri yerine giren polis şüpheli olduğu ortaya çıkan Hakan Ö.’yü yakaladı.Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar’ı evinde iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis, Hakan Ö’nün Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlının 3. katındaki dairesini gitti. Daireye giren ekipler, dondurucuyu açtıklarında korkunç görüntüyle karşılaştı. Polis, Muhammed Nuh Kasadar’ın parçalanmış cesedini derin dondurucu ve buzdolabı içerisinde buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.'İple boğdum, cesedi parçaladım'Gasp Büro’da sorguya alınan Hakan Ö. ifadesinde, "Babasının işyerinde çalışıyorum bu nedenle tanıyorum. Geçen pazartesi günü yemek yemek için buluştuk. Yemekten sonra Bayrampaşa’da bulunan evime geçtik. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek iple boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Cesedin kokmaması için da parçalayarak derin dondurucuya koydum" dedi.Şüphelinin cinayeti işledikten sonra aileye ulaştığını anlatan katil zanlısı "Online mesajlaşma programı üzerinden aileye ulaşıp 40 bin dolar fidye istedim” dedi.Kasadar’ı boğduktan sona banyoda evdeki ekmek bıçağı ile cesedi parçalara ayıran katil, dondurucuya koyduğu cesetle bir gece evinde kaldığı öğrenildi. Daha sonra dışarı çıktığı sıralarda evde kanlı kıyafetleri çöpe attığı tespit edildi. Ayrıca evdeki izleri de temizlediği belirlendi.Hakan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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19 yaşındaki genci boğarak öldüren katil zanlısı: 'Eski konular açıldı, sinirlenerek boğdum'

13:57 13.07.2023
© İHA / DAVUT HAS - FURKAN DUMAN-AW933636Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'
Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© İHA / DAVUT HAS - FURKAN DUMAN-AW933636
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İstanbul Bayrampaşa'da korkunç bir şekilde öldürülen Muhammed Nur Kasadar'ın katil zanlısı ilk ifadesinde "Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum" dedi
İstanbul Bayrampaşa’da dondurucuda parçalanmış cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar cinayetinin soruşturması tamamlandı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı Hakan Ö., ürperten ifadeler verdi. Hakan Ö., tartıştığı Kasadar’ı önce iple boğduğunu ardından banyoda parçalara ayırıp dondurucuya koyduğunu söyledi. Cinayetin ardından aileden 40 bin dolar fidye istediğini belirtti. Soruşturması tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi.
İstanbul Bayrampaşa’da öldürüldükten sonra cesedi 6 parçaya bölünerek dondurucuya konulan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar’ın cinayetinin detayları ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Muhammed Nuh Kasadar geçtiğimiz pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu.
Kayıp başvurusunun ardından aileyi arayan bir kişi Muhammed Nuh Kasadar’ı kaçırdığını ve bunun karşılığında 40 bin dolar para fidye istedi. Bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Şüpheli ile Nuh Kasadar’ın ağabeyi gibi konuşan polis, katil zanlısının istediği 40 bin dolar fidyeye karşılık 70 bin lira olarak anlaştı ve Sultangazi’de bir park için buluşma verildi. Sözde parayı teslim edecek olan aile bireyleri yerine giren polis şüpheli olduğu ortaya çıkan Hakan Ö.’yü yakaladı.
Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar’ı evinde iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Polis, Hakan Ö’nün Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlının 3. katındaki dairesini gitti. Daireye giren ekipler, dondurucuyu açtıklarında korkunç görüntüyle karşılaştı. Polis, Muhammed Nuh Kasadar’ın parçalanmış cesedini derin dondurucu ve buzdolabı içerisinde buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

'İple boğdum, cesedi parçaladım'

Gasp Büro’da sorguya alınan Hakan Ö. ifadesinde, "Babasının işyerinde çalışıyorum bu nedenle tanıyorum. Geçen pazartesi günü yemek yemek için buluştuk. Yemekten sonra Bayrampaşa’da bulunan evime geçtik. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek iple boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Cesedin kokmaması için da parçalayarak derin dondurucuya koydum" dedi.
Şüphelinin cinayeti işledikten sonra aileye ulaştığını anlatan katil zanlısı "Online mesajlaşma programı üzerinden aileye ulaşıp 40 bin dolar fidye istedim” dedi.
Kasadar’ı boğduktan sona banyoda evdeki ekmek bıçağı ile cesedi parçalara ayıran katil, dondurucuya koyduğu cesetle bir gece evinde kaldığı öğrenildi. Daha sonra dışarı çıktığı sıralarda evde kanlı kıyafetleri çöpe attığı tespit edildi. Ayrıca evdeki izleri de temizlediği belirlendi.
Hakan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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