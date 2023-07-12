https://sputniknews.com.tr/20230712/yagislar-bitti-meteorolojiden-yuksek-sicaklik-uyarisi-4-derece-artacak-1073446622.html
Yağışlar bitti, Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı: 4 derece artacak
Yağışlar bitti, Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı: 4 derece artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran’a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T06:39+0300
2023-07-12T06:39+0300
2023-07-12T06:40+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı değerlendirmede, "Sıcaklıklar çarşambadan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaklıklar da 45 dereceye yaklaşacak. Ankara'da sıcaklık yağışlı sistemle birlikte 25 dereceye düşmüştü. Salı günü sıcaklıklar kademeli artmaya başlayacak. Hafta sonuna doğru sıcaklığın 35 dereceyi bulmasını bekliyoruz. İstanbul 32, 33 dereceyi görecek. İzmir'de biraz bulutlanma vardı, hafta sonuna doğru sıcaklığın 38-39 derece olmasını bekliyoruz" demişti.İl il hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 29°CAz bulutluKONYA °C, 31°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 29°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyorRİZE °C, 29°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutluTOKAT °C, 30°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 26°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 31°CAz bulutluVAN °C, 26°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
Yağışlar bitti, Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı: 4 derece artacak
06:39 12.07.2023 (güncellendi: 06:40 12.07.2023) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran’a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Birçok ilde dereceler 40'a yaklaşıyor.
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı değerlendirmede, "Sıcaklıklar çarşambadan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaklıklar da 45 dereceye yaklaşacak. Ankara'da sıcaklık yağışlı sistemle birlikte 25 dereceye düşmüştü. Salı günü sıcaklıklar kademeli artmaya başlayacak. Hafta sonuna doğru sıcaklığın 35 dereceyi bulmasını bekliyoruz. İstanbul 32, 33 dereceyi görecek. İzmir'de biraz bulutlanma vardı, hafta sonuna doğru sıcaklığın 38-39 derece olmasını bekliyoruz" demişti.
İl il hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
İSTANBUL °C, 32°C
KOCAELİ °C, 33°C
TEKİRDAĞ °C, 31°C
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
DENİZLİ °C, 37°C
İZMİR °C, 36°C
MUĞLA °C, 36°C
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
ANTALYA °C, 38°C
ISPARTA °C, 32°C
MERSİN °C, 36°C
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
ESKİŞEHİR °C, 30°C
KAYSERİ °C, 29°C
KONYA °C, 31°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
KASTAMONU °C, 28°C
SİNOP °C, 29°C
ZONGULDAK °C, 29°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
RİZE °C, 29°C
SAMSUN °C, 29°C
TOKAT °C, 30°C
TRABZON °C, 28°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 26°C
ERZURUM °C, 22°C
MALATYA °C, 31°C
VAN °C, 26°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.