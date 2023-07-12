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Yağışlar bitti, Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı: 4 derece artacak
Yağışlar bitti, Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı: 4 derece artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran’a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T06:39+0300
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı değerlendirmede, "Sıcaklıklar çarşambadan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaklıklar da 45 dereceye yaklaşacak. Ankara'da sıcaklık yağışlı sistemle birlikte 25 dereceye düşmüştü. Salı günü sıcaklıklar kademeli artmaya başlayacak. Hafta sonuna doğru sıcaklığın 35 dereceyi bulmasını bekliyoruz. İstanbul 32, 33 dereceyi görecek. İzmir'de biraz bulutlanma vardı, hafta sonuna doğru sıcaklığın 38-39 derece olmasını bekliyoruz" demişti.İl il hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 29°CAz bulutluKONYA °C, 31°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 29°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyorRİZE °C, 29°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutluTOKAT °C, 30°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 26°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 31°CAz bulutluVAN °C, 26°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Yağışlar bitti, Meteoroloji’den yüksek sıcaklık uyarısı: 4 derece artacak

06:39 12.07.2023 (güncellendi: 06:40 12.07.2023)
© AASıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran’a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Birçok ilde dereceler 40'a yaklaşıyor.
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı değerlendirmede, "Sıcaklıklar çarşambadan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaklıklar da 45 dereceye yaklaşacak. Ankara'da sıcaklık yağışlı sistemle birlikte 25 dereceye düşmüştü. Salı günü sıcaklıklar kademeli artmaya başlayacak. Hafta sonuna doğru sıcaklığın 35 dereceyi bulmasını bekliyoruz. İstanbul 32, 33 dereceyi görecek. İzmir'de biraz bulutlanma vardı, hafta sonuna doğru sıcaklığın 38-39 derece olmasını bekliyoruz" demişti.

İl il hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 29°C

Az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 3 bölgeye 'yüksek sıcaklık' uyarısı: Saat aralığı verdi
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