https://sputniknews.com.tr/20230712/wimbledonda-dunya-1-numarasi-swiateki-eleyen-svitolina-yari-finale-kaldi-1073443003.html
Wimbledon'da dünya 1 numarası Swiatek'i eleyen Svitolina yarı finale kaldı
Wimbledon'da dünya 1 numarası Swiatek'i eleyen Svitolina yarı finale kaldı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek'i 2-1 yenen Elina Svitolina, yarı finale yükseldi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T00:27+0300
2023-07-12T00:27+0300
2023-07-12T00:27+0300
spor
wimbledon
iga swiatek
elina svitolina
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 9. gününde tek kadınların çeyrek final maçları yapıldı.Dört kez grand slam şampiyonu Polonyalı Swiatek, turnuvaya özel davetle katılan dünya 76'ncısı Ukraynalı Svitolina ile karşılaştı. İki saat 51 dakika süren maçta rakibini 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Svitolina, 2019'un ardından bir kez daha Wimbledon'da yarı finale çıktı.Günün diğer maçında ise dünya 42 numarası Çek Marketa Vondrousova, 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula ile korta çıktı. ABD'li rakibini bir saat 55 dakika sonunda 6-4, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Vondrousova, Wimbledon'da ilk defa son 4 arasına kaldı.Turnuvanın yarı finalinde Svitolina ile Vondrousova eşleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230711/wimbledonda-novak-djokovic-ve-jannik-sinner-yari-finale-cikti-1073439246.html
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wimbledon, iga swiatek, elina svitolina
wimbledon, iga swiatek, elina svitolina
Wimbledon'da dünya 1 numarası Swiatek'i eleyen Svitolina yarı finale kaldı
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek'i 2-1 yenen Elina Svitolina, yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 9. gününde tek kadınların çeyrek final maçları yapıldı.
Dört kez grand slam şampiyonu Polonyalı Swiatek, turnuvaya özel davetle katılan dünya 76'ncısı Ukraynalı Svitolina ile karşılaştı. İki saat 51 dakika süren maçta rakibini 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Svitolina, 2019'un ardından bir kez daha Wimbledon'da yarı finale çıktı.
Günün diğer maçında ise dünya 42 numarası Çek Marketa Vondrousova, 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula ile korta çıktı. ABD'li rakibini bir saat 55 dakika sonunda 6-4, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Vondrousova, Wimbledon'da ilk defa son 4 arasına kaldı.
Turnuvanın yarı finalinde Svitolina ile Vondrousova eşleşti.