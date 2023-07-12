https://sputniknews.com.tr/20230712/wimbledonda-carlos-alcaraz-ve-daniil-medvedev-yari-finale-kaldi-1073478479.html
Wimbledon'da Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev yarı finale kaldı
Wimbledon'da Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev yarı finale kaldı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ve dünya 3 numarası Daniil Medvedev yarı finale çıktı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T21:40+0300
2023-07-12T21:40+0300
2023-07-12T21:41+0300
spor
wimbledon
wimbledon tenis turnuvası
daniil medvedev
carlos alcaraz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073478322_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d4528f571873c281aec7ced351eee22.jpg
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 10. gününde tek erkekler çeyrek final maçları tamamlandı.ABD Açık'ta 2021 şampiyonu Rus tenisçi Medvedev, dünya 43 numarası Christopher Eubanks ile karşılaştı. İki saat 58 dakika süren maçta ABD'li rakibini 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Medvedev, yarı finale yükseldi.Günün diğer maçında ise geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, 2 saat 21 dakika sonunda 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'yi 7-6, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-0 yendi ve yarı finalde Medvedev'in rakibi oldu.
wimbledon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073478322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_934c265dd58ef27c72a0e2abfde61256.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
wimbledon, wimbledon tenis turnuvası, daniil medvedev, carlos alcaraz
wimbledon, wimbledon tenis turnuvası, daniil medvedev, carlos alcaraz
Wimbledon'da Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev yarı finale kaldı
21:40 12.07.2023 (güncellendi: 21:41 12.07.2023) Abone ol
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ve dünya 3 numarası Daniil Medvedev yarı finale çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 10. gününde tek erkekler çeyrek final maçları tamamlandı.
ABD Açık'ta 2021 şampiyonu Rus tenisçi Medvedev, dünya 43 numarası Christopher Eubanks ile karşılaştı. İki saat 58 dakika süren maçta ABD'li rakibini 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Medvedev, yarı finale yükseldi.
Günün diğer maçında ise geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, 2 saat 21 dakika sonunda 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'yi 7-6, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-0 yendi ve yarı finalde Medvedev'in rakibi oldu.