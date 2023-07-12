https://sputniknews.com.tr/20230712/ukraynanin-silah-tedarikiyle-ilgili-yavas-elestirilerine-ingiltereden-yanit-biz-amazon-degiliz-1073471198.html

Ukrayna'nın silah tedarikiyle ilgili 'yavaş' eleştirilerine İngiltere'den yanıt: Biz Amazon değiliz

Ukrayna'nın silah tedarikiyle ilgili 'yavaş' eleştirilerine İngiltere'den yanıt: Biz Amazon değiliz

İngiltere Savunma Ben Wallace, Kiev'in Batılı ülkeleri silah tedarikinde yavaş olmakla suçlamasına tepki gösterdi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T18:41+0300

2023-07-12T18:41+0300

2023-07-12T18:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ingiltere

silah

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Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenleyen Wallace, Kiev'in silah tedariki konusundaki eleştirilerine yanıt verdi. Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan silahlar için daha fazla minnet göstermesi gerektiğini söyleyen Wallace, "Bizim Amazon olmadığımızı biliyorsunuz. Bunu onlara geçen yıl silah listesini almak için 11 saat gittiğim zaman söyledim" dedi.Kiev'e silah göndermek için bazen ülkelerin silah rezervlerinin kullanılması konusunda bazı kesimleri, ABD'de ise Kongre üyelerini ikna etmek zorunda kaldıklarına dikkat çeken Wallace, dolayısıyla Batılı ülkelerin vatandaşlarının en azından 'minnet damlası' görmek istediğini belirtti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve bazı Ukraynalı yetkililer, Batı'dan silah tedarikinin yavaş ilerlediğine ve az olduğuna dair şikayetlerini dile getirmiş ve Batı'ya Kiev'e daha fazla silah gönderme çağrısı yapmıştı.

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