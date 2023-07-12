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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/ukraynanin-silah-tedarikiyle-ilgili-yavas-elestirilerine-ingiltereden-yanit-biz-amazon-degiliz-1073471198.html
Ukrayna'nın silah tedarikiyle ilgili 'yavaş' eleştirilerine İngiltere'den yanıt: Biz Amazon değiliz
Ukrayna'nın silah tedarikiyle ilgili 'yavaş' eleştirilerine İngiltere'den yanıt: Biz Amazon değiliz
İngiltere Savunma Ben Wallace, Kiev'in Batılı ülkeleri silah tedarikinde yavaş olmakla suçlamasına tepki gösterdi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T18:41+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
ingiltere
silah
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Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenleyen Wallace, Kiev'in silah tedariki konusundaki eleştirilerine yanıt verdi. Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan silahlar için daha fazla minnet göstermesi gerektiğini söyleyen Wallace, "Bizim Amazon olmadığımızı biliyorsunuz. Bunu onlara geçen yıl silah listesini almak için 11 saat gittiğim zaman söyledim" dedi.Kiev'e silah göndermek için bazen ülkelerin silah rezervlerinin kullanılması konusunda bazı kesimleri, ABD'de ise Kongre üyelerini ikna etmek zorunda kaldıklarına dikkat çeken Wallace, dolayısıyla Batılı ülkelerin vatandaşlarının en azından 'minnet damlası' görmek istediğini belirtti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve bazı Ukraynalı yetkililer, Batı'dan silah tedarikinin yavaş ilerlediğine ve az olduğuna dair şikayetlerini dile getirmiş ve Batı'ya Kiev'e daha fazla silah gönderme çağrısı yapmıştı.
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Ukrayna'nın silah tedarikiyle ilgili 'yavaş' eleştirilerine İngiltere'den yanıt: Biz Amazon değiliz

18:41 12.07.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinAmazon
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İngiltere Savunma Ben Wallace, Kiev'in Batılı ülkeleri silah tedarikinde yavaş olmakla suçlamasına tepki gösterdi.
Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenleyen Wallace, Kiev'in silah tedariki konusundaki eleştirilerine yanıt verdi.

Ukrayna'nın Batı tarafından sağlanan silahlar için daha fazla minnet göstermesi gerektiğini söyleyen Wallace, "Bizim Amazon olmadığımızı biliyorsunuz. Bunu onlara geçen yıl silah listesini almak için 11 saat gittiğim zaman söyledim" dedi.

Kiev'e silah göndermek için bazen ülkelerin silah rezervlerinin kullanılması konusunda bazı kesimleri, ABD'de ise Kongre üyelerini ikna etmek zorunda kaldıklarına dikkat çeken Wallace, dolayısıyla Batılı ülkelerin vatandaşlarının en azından 'minnet damlası' görmek istediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve bazı Ukraynalı yetkililer, Batı'dan silah tedarikinin yavaş ilerlediğine ve az olduğuna dair şikayetlerini dile getirmiş ve Batı'ya Kiev'e daha fazla silah gönderme çağrısı yapmıştı.
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