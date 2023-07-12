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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/ukraynanin-natoya-katilmasi-3-dunya-savasini-kiskirtabilir-1073478709.html
‘Ukrayna’nın NATO’ya katılması 3. Dünya Savaşı’nı kışkırtabilir’
‘Ukrayna’nın NATO’ya katılması 3. Dünya Savaşı’nı kışkırtabilir’
Meksikalı uluslararası ilişkiler uzmanı David García Contreras, Ukrayna’nın NATO’ya katılımının 3. Dünya Savaşı’nın kapısını aralayacağını belirtti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T21:51+0300
2023-07-12T21:51+0300
ukrayna krizi
nato
ukrayna
rusya
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Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Aragon İleri Araştırmalar Fakültesi’nin çalışanı David García Contreras, Sputnik Mundo'ya verdiği demeçte, “Bu bizi 3. Dünya Savaşı’na getirir. Ukrayna’nın NATO’ya katılımına destek verenler dahi bunun Rusya ve müttefikleri tarafından, buna Çin de dahil, büyük saldırganlık olarak algılanacağını kabul ediyor” ifadesini kullandı.Rusya gibi bir süper gücün, güvenliğini garanti altına almak için çevresinde bir alana ihtiyacı olduğunu kaydeden Contreras, “Bu sadece Rusya için geçerli değil. Tarihe bakarsak bu tür ölçeğe sahip tüm ülkeler doğal sınır bölgesine sahipti. Jeopolitik açıdan, süper gücü çevreleyen ülkelerin müttefik olması önemli. Rusya ve NATO’nun ihtiyaçları arasındaki çatışma da bundan kaynaklanıyor” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın, güvenlik politikası ve NATO’yla yakınlaşma niyetiyle ilgili daha büyük bağımsızlık istediğini dile getiren Meksikalı uzman, ama bu isteğin Rusya’nın güvenliğini ihlal ettiğini kaydederek, “Böylelikle NATO kendisi bir çatışma unsuru getiriyor” dedi. Contreras, NATO Zirvesi’nin, Rusya’nın müttefiki Belarus’a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Vilnius’ta yapıldığına dikkat çekti.Ukrayna’nın NATO’ya kabulü konusunda anlaşmanın kolay sağlanmayacağını söyleyen Contreras, “Böyle bir kararın her bir üye ülkede ulusal düzeyde onaylanması gerekiyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230712/medvedev-ukrayna-natoya-asla-kabul-edilmeyebilir-1073474302.html
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nato, ukrayna, rusya
nato, ukrayna, rusya

‘Ukrayna’nın NATO’ya katılması 3. Dünya Savaşı’nı kışkırtabilir’

21:51 12.07.2023
© AA / Dursun AydemirUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AA / Dursun Aydemir
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Meksikalı uluslararası ilişkiler uzmanı David García Contreras, Ukrayna’nın NATO’ya katılımının 3. Dünya Savaşı’nın kapısını aralayacağını belirtti.
Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Aragon İleri Araştırmalar Fakültesi’nin çalışanı David García Contreras, Sputnik Mundo'ya verdiği demeçte, “Bu bizi 3. Dünya Savaşı’na getirir. Ukrayna’nın NATO’ya katılımına destek verenler dahi bunun Rusya ve müttefikleri tarafından, buna Çin de dahil, büyük saldırganlık olarak algılanacağını kabul ediyor” ifadesini kullandı.
Rusya gibi bir süper gücün, güvenliğini garanti altına almak için çevresinde bir alana ihtiyacı olduğunu kaydeden Contreras, “Bu sadece Rusya için geçerli değil. Tarihe bakarsak bu tür ölçeğe sahip tüm ülkeler doğal sınır bölgesine sahipti. Jeopolitik açıdan, süper gücü çevreleyen ülkelerin müttefik olması önemli. Rusya ve NATO’nun ihtiyaçları arasındaki çatışma da bundan kaynaklanıyor” yorumunda bulundu.
Ukrayna’nın, güvenlik politikası ve NATO’yla yakınlaşma niyetiyle ilgili daha büyük bağımsızlık istediğini dile getiren Meksikalı uzman, ama bu isteğin Rusya’nın güvenliğini ihlal ettiğini kaydederek, “Böylelikle NATO kendisi bir çatışma unsuru getiriyor” dedi. Contreras, NATO Zirvesi’nin, Rusya’nın müttefiki Belarus’a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Vilnius’ta yapıldığına dikkat çekti.
Ukrayna’nın NATO’ya kabulü konusunda anlaşmanın kolay sağlanmayacağını söyleyen Contreras, “Böyle bir kararın her bir üye ülkede ulusal düzeyde onaylanması gerekiyor” diye ekledi.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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