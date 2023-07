https://sputniknews.com.tr/20230712/turkiye-suudi-arabistan-yuvarlak-masa-toplantisi-yapildi-1073474780.html

Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter hesabından Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.Al-Hogail ve iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fırsatları değerlendirdiklerini ifade etti.Bakan Bolat, "Müteahhitlik projelerinden akıllı şehirlere, turizmden dijital dönüşüm ve gıda sektörlerine kadar çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilecek işbirliklerine yönelik kararlılığımızı vurguladığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş dünyamızın bu fırsatların somutlaştırılması konusunda atacağı adımların arkasında olacağız" değerlendirmesini yaptı.Bolat: Hedefimiz Suudi Arabistan ile 30 milyar dolarlık dış ticaretÖte yandan, Bakan Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında 3,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Hedefimiz, karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır" dedi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda konuşan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin devlet başkanlarının gösterdiği istikamette her geçen gün güçlenerek geliştiğini söyledi.Bolat, "Nitekim 2022'de 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin gerçek potansiyeli yansıtması ve daha da bütünleşmiş bir ekonomik ve ticari ilişkiye dönmesi konusunda 2023'te artan bir ivmeyle devam etmektedir. İlk 6 ay itibarıyla 3,4 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmış durumdayız. Hedefimiz, karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır" diye konuştu.İki ülkenin Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kavşağında çok stratejik bir konumda bulunduğunu dile getiren Bolat, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın güçlü altyapıları, dünyaya entegre ekonomileri, rekabetçi piyasaları ve girişimci ruhuna sahip iş dünyası sayesinde ticaret ve yatırımda güçlü potansiyelinin bulunduğunu anlattı.Bolat, ihracatçıların birçok ürün ve sektörde Suudi Arabistan'ın güvenilir iş ortakları konumuna geldiğini kaydederek, müteahhitlerin de bu ülkede 25 milyar doları aşkın değere sahip proje ortaya koyduğunu söyledi.'Serbest ticaret anlaşmasında bir an önce müzakerelere başlamayı ümit ediyoruz'Bakan Bolat, iki ülke arasındaki fırsatlara işaret ederek, "Artık önceliklerimizden ilki, ticaretimizin kapsamını ve ürün çeşitliliğini artırmaktır. Stratejik ortak olan Türkiye ile Suudi Arabistan'ın karar alıcıları olarak bizlere de düşen görev de iki ülke arasında bulunan ve olabilecek sorunları kaldırmak ve çözmektir. Bu konuda iki taraf hükümetleri olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.İkili ilişkilere ivme kazandıracak en önemli araçlardan birisi olarak gördükleri serbest ticaret anlaşmasının tesisinin öne çıktığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bugün 1.400'den fazla Suudi şirket Türkiye'de iş yapmaktadır'Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'ın 2002 yılından bugüne Türkiye'deki yatırımlarının 2 milyar doları aştığını belirterek, bugün 1.400'den fazla Suudi Arabistan firmasının ülkede yatırım fırsatlarını değerlendirdiğini ve iş yaptığını söyledi.Bolat, "Önümüzdeki dönemde de kapsamlı ve her yatırım özelinde kolaylıklar arz eden yatırım teşvik programlarımız ile inanıyoruz ki kısa sürede karşılıklı yatırımlarımız çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde yapacağı Suudi Arabistan ziyaretine değinen Bolat, bu ziyaretin yatırım ve ticari ilişkilerin seyri açısından tarihi bir önem ihtiva ettiğini bildirdi.'Müteahhitlerimiz Suudi Arabistan'da proje üstlenmeye hazırdır'Bakan Bolat, iki ülke arasında önde gelen sektörlerden birisinin müteahhitlik olduğunu belirterek, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile dün Ankara'da çok sayıda görüşme yaptıklarından bahsetti.Türk müteahhitlik sektörünün gücüne ilişkin bilgiler paylaşan Bolat, "Hız, hizmet, kaliteli performans ve uluslararası projelerle kalitesini ispatlayan müteahhitlik firmalarımız, Suudi Arabistan'ın özellikle 2030 Vizyon Projeleri arasında yer alan Noam, Diriyah Gate, Qiddiya, Amalla ve Kızıldeniz başta olmak üzere birçok projede yer almayı arzu etmektedirler ve bu konuda iş birliğine ve ortaklığa hazırdır" açıklamasında bulundu.Bolat, son teknolojik gelişmeler, yenilikçi yaklaşımlar ve akıllı şehirler konusunda sahip oldukları yetkinliklerden bahsederek, Suudi Arabistan'daki bu alandaki fırsatları taklip ettiklerini, akıllı şehirler konusunda sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyacaklarını anlattı.Konuk bakanın bu yıl Riyad'da 10-13 Eylül'de düzenlenecek "Cityscape Riyad-Gayrimenkul ve İnşaat Fuarı"na Türk firmalarını özellikle davet ettiğini dile getiren Bolat, "Onları güçlü bir şekilde görmek istiyoruz' dediler. 'Türkiye'ye özel fuar alanı tahsis ederek en güzel projelerini sergilemeleri için fırsat tanıyoruz' diyerek davette bulundular. Ben de Türk firmalarına burada yerlerini almaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.'Türk firmalarına pozitif yaklaşım olduğu belirtildi'Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Al-Hogail'in Türk firmalarına, Suudi Arabistan'daki kayıt süreçlerinde ve alabilecekleri işlere yönelik sınıflandırma prosedürlerinde pozitif yaklaşım gösterdiklerini belirttiğini aktardı.Konuk Bakan Al-Hogail'e pozitif yaklaşımları nedeniyle teşekkür eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

