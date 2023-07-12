https://sputniknews.com.tr/20230712/tekirdagda-villaya-operasyon-piton-yilani-aslan-ve-maymun-ele-gecirildi-1073454214.html

Tekirdağ'da villaya operasyon: Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi

Tekirdağ'da villaya operasyon: Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir baskın düzenleyen polis ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirdi. Olayla... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T11:57+0300

2023-07-12T11:57+0300

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türkiye

tekirdağ

operasyon

aslan

maymun

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Marmaraereğlisi ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri (CİTES) kategorisine giren hayvanların beslediği ve sosyal medya üzerinden ticaretini yaptığı tespit etti. Polis ekipleri ekipleri tarafından şahsın villasında yapılan aramada; 1 adet aslan, 1 adet maymun, 1 adet piton yılanı ele geçirildi.Tespit edilen hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

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