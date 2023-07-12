https://sputniknews.com.tr/20230712/tanju-ozcan-yuruyusunun-son-gununde-anitkabiri-ziyaret-etti-siradaki-istikamet-chp-genel-merkezi-1073467329.html

Tanju Özcan yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra CHP Genel Merkezi'ne ulaştı

Tanju Özcan yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra CHP Genel Merkezi'ne ulaştı

Tanju Özcan, değişim talepleri kapsamında Ankara'ya ulaştı. Anıtkabir'i ziyaret eden Özcan, saat 17.14'te CHP Genel Merkezi'ne geldi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T16:20+0300

2023-07-12T16:20+0300

2023-07-12T17:16+0300

politika

tanju özcan

anıtkabir

chp

yürüyüş

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Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve beraberindeki grup, mozoleye çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulundu.Özcan daha sonra CHP Genel Merkezi'ne geçti.Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.Deftere yazdıklarını okuyan Özcan, şunları kaydetti:"Ebedi Başkomutanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce 'Kazanılması mümkün değil.' denilen Milli Mücadele'yi kazanıp emperyal güçlere diz çöktürdünüz. Sonra 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyerek saltanat rejimine son verdiniz. Akabinde kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi vasıtasıyla üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçirdiniz. Ancak geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi için, kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır.Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir. Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun, büyük Ata'm."

https://sputniknews.com.tr/20230710/chpli-oztraktan-tanju-ozcan-aciklamasi-genel-merkeze-alinmayacagi-talimati-yok-1073394651.html

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