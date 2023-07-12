https://sputniknews.com.tr/20230712/sut-uretimi-mayista-yuzde-11-azaldi-1073453863.html
Süt üretimi mayısta yüzde 11 azaldı
Süt üretimi mayısta yüzde 11 azaldı
Mayıs ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarken, içme sütü üretimi yüzde 11 azaldı. Ocak-mayıs döneminde ise... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T11:45+0300
2023-07-12T11:45+0300
2023-07-12T11:45+0300
yaşam
süt
et ve süt kurumu (esk)
üretim
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mayıs'a ilişkin Süt ve Süt ürünleri Üretimi verisini açıkladı.Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9; ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 12,6, tereyağı üretimi yüzde 11,7, ayran üretimi yüzde 8,4 ve yoğurt üretimi yüzde 6,4 artarken; içme sütü üretimi yüzde 11 azaldı.Ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,5, içme sütü üretimi yüzde 4,2, ayran üretimi yüzde 6,2 ve yoğurt üretimi yüzde 1,3 artarken; tereyağı üretimi yüzde 17,9 azaldı.Bir önceki ay 879 bin 602 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayıs ayında yüzde 7,4 artarak 944 bin 349 ton oldu.Bir önceki ay 122 bin 660 ton olan içme sütü üretimi ise mayıs ayında yüzde 5,9 azalarak 115 bin 382 ton olarak gerçekleşti.
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süt, et ve süt kurumu (esk), üretim
süt, et ve süt kurumu (esk), üretim
Süt üretimi mayısta yüzde 11 azaldı
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Mayıs ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarken, içme sütü üretimi yüzde 11 azaldı. Ocak-mayıs döneminde ise tereyağı üretiminde düşüş yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mayıs'a ilişkin Süt ve Süt ürünleri Üretimi verisini açıkladı.
Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9; ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.
Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 12,6, tereyağı üretimi yüzde 11,7, ayran üretimi yüzde 8,4 ve yoğurt üretimi yüzde 6,4 artarken; içme sütü üretimi yüzde 11 azaldı.
Ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,5, içme sütü üretimi yüzde 4,2, ayran üretimi yüzde 6,2 ve yoğurt üretimi yüzde 1,3 artarken; tereyağı üretimi yüzde 17,9 azaldı.
Bir önceki ay 879 bin 602 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayıs ayında yüzde 7,4 artarak 944 bin 349 ton oldu.
Bir önceki ay 122 bin 660 ton olan içme sütü üretimi ise mayıs ayında yüzde 5,9 azalarak 115 bin 382 ton olarak gerçekleşti.