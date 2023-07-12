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Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
Siirt Valiliği, kent genelinde her türlü açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ve miting gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
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Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'ta devam eden operasyonları ve ülkede son zamanlarda meydana gelen eylemleri göz önünde bulundurularak önlem alındığı vurgulandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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siirt, siirt valiliği
siirt, siirt valiliği

Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

23:37 12.07.2023
© İHASiirt
Siirt - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© İHA
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Siirt Valiliği, kent genelinde her türlü açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ve miting gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'ta devam eden operasyonları ve ülkede son zamanlarda meydana gelen eylemleri göz önünde bulundurularak önlem alındığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliği, kişi dokunulmazlığı, emniyet ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler gibi yapılabilecek her türlü eylem, il ve ilçe mülki sınırlarımızda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 13 Temmuz saat 00.01'den itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
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