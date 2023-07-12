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https://sputniknews.com.tr/20230712/seri-katil-manson-ailesinin-eski-uyesi-van-houten-53-yil-sonra-cezaevinden-tahliye-edildi-1073462745.html
Seri katil 'Manson ailesinin' eski üyesi Van Houten, 53 yıl sonra cezaevinden tahliye edildi
Seri katil 'Manson ailesinin' eski üyesi Van Houten, 53 yıl sonra cezaevinden tahliye edildi
ABD'de seri cinayetlerden sorumlu 'Manson ailesi' grubunun eski üyesi ve cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Leslie Van Houten, 53 yıl sonra şartlı... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T14:08+0300
2023-07-12T14:09+0300
dünya
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ABD'de seri cinayetlerden sorumlu 'Manson ailesi' grubunun eski üyesi ve cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Leslie Van Houten, 53 yıl sonra şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktı.California Islah ve Rehabilitasyon Departmanı, Ağustos 1969'da Los Angeles'ta Leno LaBianca ve eşi Rosemary cinayetinde "Manson ailesi" grubuna yardım ettiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası alan Van Houten'e ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, 19 yaşında ölüm cezasına çarptırılan ancak 1972'de eyalette ölüm cezasının kaldırılmasıyla cezası ömür boyu hapse çevrilen Van Houten'in şartlı tahliyeyle salıverildiği duyuruldu.Eyalet mahkemesi, Van Houten'in 'iyileşme çabaları, pişmanlık duyması ve gerçekçi şartlı tahliye planları'nın yanı sıra madde bağımlılığıyla mücadelesi ve aldığı terapileri göz önüne alarak şartlı tahliyesine karar verdi.Van Houten'in geçmişteki şartlı tahliye başvurularını reddeden California Valisi Gavin Newsom, son başvuruyu onayladı.Newsom, tahliyeden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiği açıklamasında, "Manson grubunun bu vahşi cinayetleri işlemesinin üzerinden 50 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, kurbanların aileleri hala bunun etkisini hissediyor" ifadesini kullandı.73 yaşındaki Van Houten'in, cezaevinde olduğu yarım asırlık süre boyunca teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen günlük hayata adapte olabilmek için sosyal rehabilitasyon merkezinde yaklaşık bir yıl kalması planlanıyor.Avukatı Nancy Tetreault, Van Houten'in yaklaşık üç yıl şartlı tahliye koşullarını yerine getirmesi gerektiğini ve en kısa sürede iş bulmayı umduğunu açıkladı.Ölüm cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilmiştiVan Houten, Los Angeles'ta Leno LaBianca ve eşi Rosemary cinayetinde 'Manson ailesi'ne yardım ettiği için 1971'de ölüm cezasına çarptırılmıştı.California Yüksek Mahkemesinin 1972'de eyalette ölüm cezası yasasını kaldırmasının ardından, Van Houten'in cezası ömür boyu hapse çevrilmişti.Tutukluluğu süresince danışmanlık alanında lisans ve yüksek lisans yapan Van Houten, 2016'dan bu yana beş kez şartlı tahliye başvurusu yapmış ancak başvuruları California Valisi Gavin Newsom ve eski Vali Jerry Brown tarafından reddedilmişti.Temmuz 2020'deki duruşmanın ardından şartlı tahliye için uygun bulunan Van Houten'in serbest bırakılmasının toplum için tehdit olduğunu savunan Vali Newsom tarafından engellenmişti.'Manson ailesi'Charles Manson'un liderlik ettiği 'Manson ailesi' grubu, 1960'ların sonlarında California'da bir dizi cinayet suçlamasıyla yargılanmıştı.Yaklaşık 100 takipçisi bulunan grubun üyeleri genellikle hippi kültüründen etkilenen genç kadınlardan oluşuyordu.Los Angeles'ta 1969 yazında hamile oyuncu Sharon Tate ve diğer 6 kişinin ölümlerini organize etmekten suçlu bulunan Manson, 19 Kasım 2017'de tutuklu bulunduğu Kern Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.
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abd, hapishane, tahliye
abd, hapishane, tahliye

Seri katil 'Manson ailesinin' eski üyesi Van Houten, 53 yıl sonra cezaevinden tahliye edildi

14:08 12.07.2023 (güncellendi: 14:09 12.07.2023)
© AAABD'de idam, ABD cezaevi, ABD'de mahkumlar
ABD'de idam, ABD cezaevi, ABD'de mahkumlar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AA
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ABD'de seri cinayetlerden sorumlu 'Manson ailesi' grubunun eski üyesi ve cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Leslie Van Houten, 53 yıl sonra şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktı.
ABD'de seri cinayetlerden sorumlu 'Manson ailesi' grubunun eski üyesi ve cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Leslie Van Houten, 53 yıl sonra şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktı.
California Islah ve Rehabilitasyon Departmanı, Ağustos 1969'da Los Angeles'ta Leno LaBianca ve eşi Rosemary cinayetinde "Manson ailesi" grubuna yardım ettiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası alan Van Houten'e ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 19 yaşında ölüm cezasına çarptırılan ancak 1972'de eyalette ölüm cezasının kaldırılmasıyla cezası ömür boyu hapse çevrilen Van Houten'in şartlı tahliyeyle salıverildiği duyuruldu.
Eyalet mahkemesi, Van Houten'in 'iyileşme çabaları, pişmanlık duyması ve gerçekçi şartlı tahliye planları'nın yanı sıra madde bağımlılığıyla mücadelesi ve aldığı terapileri göz önüne alarak şartlı tahliyesine karar verdi.
Van Houten'in geçmişteki şartlı tahliye başvurularını reddeden California Valisi Gavin Newsom, son başvuruyu onayladı.
Newsom, tahliyeden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiği açıklamasında, "Manson grubunun bu vahşi cinayetleri işlemesinin üzerinden 50 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, kurbanların aileleri hala bunun etkisini hissediyor" ifadesini kullandı.
73 yaşındaki Van Houten'in, cezaevinde olduğu yarım asırlık süre boyunca teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen günlük hayata adapte olabilmek için sosyal rehabilitasyon merkezinde yaklaşık bir yıl kalması planlanıyor.
Avukatı Nancy Tetreault, Van Houten'in yaklaşık üç yıl şartlı tahliye koşullarını yerine getirmesi gerektiğini ve en kısa sürede iş bulmayı umduğunu açıkladı.

Ölüm cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilmişti

Van Houten, Los Angeles'ta Leno LaBianca ve eşi Rosemary cinayetinde 'Manson ailesi'ne yardım ettiği için 1971'de ölüm cezasına çarptırılmıştı.
California Yüksek Mahkemesinin 1972'de eyalette ölüm cezası yasasını kaldırmasının ardından, Van Houten'in cezası ömür boyu hapse çevrilmişti.
Tutukluluğu süresince danışmanlık alanında lisans ve yüksek lisans yapan Van Houten, 2016'dan bu yana beş kez şartlı tahliye başvurusu yapmış ancak başvuruları California Valisi Gavin Newsom ve eski Vali Jerry Brown tarafından reddedilmişti.
Temmuz 2020'deki duruşmanın ardından şartlı tahliye için uygun bulunan Van Houten'in serbest bırakılmasının toplum için tehdit olduğunu savunan Vali Newsom tarafından engellenmişti.

'Manson ailesi'

Charles Manson'un liderlik ettiği 'Manson ailesi' grubu, 1960'ların sonlarında California'da bir dizi cinayet suçlamasıyla yargılanmıştı.
Yaklaşık 100 takipçisi bulunan grubun üyeleri genellikle hippi kültüründen etkilenen genç kadınlardan oluşuyordu.
Los Angeles'ta 1969 yazında hamile oyuncu Sharon Tate ve diğer 6 kişinin ölümlerini organize etmekten suçlu bulunan Manson, 19 Kasım 2017'de tutuklu bulunduğu Kern Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.
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