https://sputniknews.com.tr/20230712/rusya-g7nin-kieve-guvenlik-garantisi-vermesinin-bedeli-ulkenin-ukraynalilardan-temizlenmesi-olur-1073464906.html

Rusya: G7'nin Kiev'e güvenlik garantisi vermesinin bedeli, ülkenin Ukraynalılardan temizlenmesi olur

Rusya: G7'nin Kiev'e güvenlik garantisi vermesinin bedeli, ülkenin Ukraynalılardan temizlenmesi olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmaya hazırlandığı güvenlik garantilerinin bedelinin Ukrayna topraklarının Batı'nın... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T15:15+0300

2023-07-12T15:15+0300

2023-07-12T15:15+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya

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G7 ülkelerinin Ukrayna için açıklamaları beklenen güvenlik garantileri hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu tamamen bir Odessa mizahı. Bunu bedeli biliniyor; Batı'nın silahlarıyla Ukraynalılardan temizlenmiş Ukrayna topraklarıdır. NATO birliklerine hizmet etmesi için gereken sayıda insan kalmasıdır" dedi.Zorunlu çalışmalar için artık hiç kimseyi Batı Avrupa'ya kovalamaya gerek kalmayacağını kaydeden Zaharova, 'bu kişilerin oraya bizzat gittiklerini' belirtti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinin ‘Rusya’nın güvenliğine zarar verecekleri, bu nedenle de negatif sonuçlar doğuracakları’ konusunda uyarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230712/kremlin-batinin-ukraynaya-guvenlik-garantisi-vermesi-cok-tehlikeli-bir-hata-olur-1073456990.html

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