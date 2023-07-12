https://sputniknews.com.tr/20230712/rusya-g7nin-kieve-guvenlik-garantisi-vermesinin-bedeli-ulkenin-ukraynalilardan-temizlenmesi-olur-1073464906.html
Rusya: G7'nin Kiev'e güvenlik garantisi vermesinin bedeli, ülkenin Ukraynalılardan temizlenmesi olur
Rusya: G7'nin Kiev'e güvenlik garantisi vermesinin bedeli, ülkenin Ukraynalılardan temizlenmesi olur
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmaya hazırlandığı güvenlik garantilerinin bedelinin Ukrayna topraklarının Batı'nın... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T15:15+0300
2023-07-12T15:15+0300
2023-07-12T15:15+0300
ukrayna krizi
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g7
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G7 ülkelerinin Ukrayna için açıklamaları beklenen güvenlik garantileri hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu tamamen bir Odessa mizahı. Bunu bedeli biliniyor; Batı'nın silahlarıyla Ukraynalılardan temizlenmiş Ukrayna topraklarıdır. NATO birliklerine hizmet etmesi için gereken sayıda insan kalmasıdır" dedi.Zorunlu çalışmalar için artık hiç kimseyi Batı Avrupa'ya kovalamaya gerek kalmayacağını kaydeden Zaharova, 'bu kişilerin oraya bizzat gittiklerini' belirtti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinin ‘Rusya’nın güvenliğine zarar verecekleri, bu nedenle de negatif sonuçlar doğuracakları’ konusunda uyarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230712/kremlin-batinin-ukraynaya-guvenlik-garantisi-vermesi-cok-tehlikeli-bir-hata-olur-1073456990.html
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mariya zaharova, rusya, g7, ukrayna, yardım
mariya zaharova, rusya, g7, ukrayna, yardım
Rusya: G7'nin Kiev'e güvenlik garantisi vermesinin bedeli, ülkenin Ukraynalılardan temizlenmesi olur
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmaya hazırlandığı güvenlik garantilerinin bedelinin Ukrayna topraklarının Batı'nın silahlarıyla Ukraynalılardan temizlenmesi olacağını vurguladı.
G7 ülkelerinin Ukrayna için açıklamaları beklenen güvenlik garantileri hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu tamamen bir Odessa mizahı. Bunu bedeli biliniyor; Batı'nın silahlarıyla Ukraynalılardan temizlenmiş Ukrayna topraklarıdır. NATO birliklerine hizmet etmesi için gereken sayıda insan kalmasıdır" dedi.
Zorunlu çalışmalar için artık hiç kimseyi Batı Avrupa'ya kovalamaya gerek kalmayacağını kaydeden Zaharova, 'bu kişilerin oraya bizzat gittiklerini' belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinin ‘Rusya’nın güvenliğine zarar verecekleri, bu nedenle de negatif sonuçlar doğuracakları’ konusunda uyarmıştı.