https://sputniknews.com.tr/20230712/rus-ordusu-odessada-ukrayna-ordusunun-yakit-depolarini-yok-etti-1073478584.html
‘Rus ordusu Odessa’da Ukrayna ordusunun yakıt depolarını yok etti’
‘Rus ordusu Odessa’da Ukrayna ordusunun yakıt depolarını yok etti’
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Odessa bölgesinde Ukrayna ordusuna ait yakıt depolarını vurduğunu duyurdu. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T21:46+0300
2023-07-12T21:46+0300
2023-07-12T21:46+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Odessa bölgesinin Malodolinsk ve Çernomorsk yerleşimlerinde Ukrayna askeri teçhizatı için yakıt depoları yok edildi” ifadelerine yer verildi.Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 30 saldırısının püskürtüldüğü bildirilirken düşman kaybı yaklaşık 335 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil, Gvozdika kundağı motorlu top, İngiltere yapımı FH-70 obüsü olarak gerçekleşti.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerindeki saldırıların da püskürtüldüğü ifade edilirken Ukrayna ordusunun 240’tan fazla asker, 9 piyade savaş aracı, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 6 zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Gvozdika kundağı motorlu top, Msta-B ve D-30 obüsleri yok edildi.Krasnıy Liman cephesinde, iki saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun kaybı 60’tan fazla asker, iki piyade savaş aracı, Akatsiya obüsü şeklinde oldu.Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun 3 saldırısı püskürtüldü. Düşman yaklaşık 40 asker, bir piyade savaş aracı, iki tank, iki otomobil kaybetti.Herson cephesinde, Rus ordu birliklerinin Antonov Köprüsü çevresindeki keşif ve arama eylemlerine devam ettiği ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlediği bildirildi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 40 asker, iki otomobil, ABD yapımı iki adet M777 topçu sistemi etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230712/rusya-g7nin-kieve-guvenlik-garantisi-vermesinin-bedeli-ulkenin-ukraynalilardan-temizlenmesi-olur-1073464906.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa
‘Rus ordusu Odessa’da Ukrayna ordusunun yakıt depolarını yok etti’
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Odessa bölgesinde Ukrayna ordusuna ait yakıt depolarını vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Odessa bölgesinin Malodolinsk ve Çernomorsk yerleşimlerinde Ukrayna askeri teçhizatı için yakıt depoları yok edildi” ifadelerine yer verildi.
Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 30 saldırısının püskürtüldüğü bildirilirken düşman kaybı yaklaşık 335 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil, Gvozdika kundağı motorlu top, İngiltere yapımı FH-70 obüsü olarak gerçekleşti.
Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerindeki saldırıların da püskürtüldüğü ifade edilirken Ukrayna ordusunun 240’tan fazla asker, 9 piyade savaş aracı, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 6 zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Gvozdika kundağı motorlu top, Msta-B ve D-30 obüsleri yok edildi.
Krasnıy Liman cephesinde, iki saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun kaybı 60’tan fazla asker, iki piyade savaş aracı, Akatsiya obüsü şeklinde oldu.
Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun 3 saldırısı püskürtüldü. Düşman yaklaşık 40 asker, bir piyade savaş aracı, iki tank, iki otomobil kaybetti.
Herson cephesinde, Rus ordu birliklerinin Antonov Köprüsü çevresindeki keşif ve arama eylemlerine devam ettiği ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlediği bildirildi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 40 asker, iki otomobil, ABD yapımı iki adet M777 topçu sistemi etkisiz hale getirildi.