‘Rus ordusu Odessa’da Ukrayna ordusunun yakıt depolarını yok etti’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hep ihracat diyen 'ihracat fetişizmi'nden uzaklaşmanın yolları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomist Yeldan: Yeni ekonomi programı IMF’nin klasikleşmiş istikrar paketinin bir bütünü
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
POLİTİKA
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener: Hem Erdoğan hem de Putin duyarlı davrandılar
10:30
30 dk
ENERJЭ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YЦNЬ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için çağrı yaptı
12:46
46 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Erdoğan Süzer: Emekliye ‘Bahçeli zammı’ gelebilir
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO'nun gerilimi Karadeniz'e sıçratma planları tehlikeli'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türkiye 5 saatte nasıl ikna oldu?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
20:46
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş: Bazı şirketler miadı dolmuş tavukları marketten toplayıp çamaşır suyu döküyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
‘Suriye hükümeti, Türkiye’nin rahatsız olmasını istemedi’
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri tartışma yarattı
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Döviz kuru ile birlikte KDV artışları tartışılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ek bütçe ne getirir ne götürür?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/rus-ordusu-odessada-ukrayna-ordusunun-yakit-depolarini-yok-etti-1073478584.html
‘Rus ordusu Odessa’da Ukrayna ordusunun yakıt depolarını yok etti’
‘Rus ordusu Odessa’da Ukrayna ordusunun yakıt depolarını yok etti’
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Odessa bölgesinde Ukrayna ordusuna ait yakıt depolarını vurduğunu duyurdu. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T21:46+0300
2023-07-12T21:46+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
odessa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064253542_0:300:3073:2028_1920x0_80_0_0_22ac3a5d75c889f8201c956e4e0e5a25.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Odessa bölgesinin Malodolinsk ve Çernomorsk yerleşimlerinde Ukrayna askeri teçhizatı için yakıt depoları yok edildi” ifadelerine yer verildi.Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 30 saldırısının püskürtüldüğü bildirilirken düşman kaybı yaklaşık 335 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil, Gvozdika kundağı motorlu top, İngiltere yapımı FH-70 obüsü olarak gerçekleşti.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerindeki saldırıların da püskürtüldüğü ifade edilirken Ukrayna ordusunun 240’tan fazla asker, 9 piyade savaş aracı, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 6 zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Gvozdika kundağı motorlu top, Msta-B ve D-30 obüsleri yok edildi.Krasnıy Liman cephesinde, iki saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun kaybı 60’tan fazla asker, iki piyade savaş aracı, Akatsiya obüsü şeklinde oldu.Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun 3 saldırısı püskürtüldü. Düşman yaklaşık 40 asker, bir piyade savaş aracı, iki tank, iki otomobil kaybetti.Herson cephesinde, Rus ordu birliklerinin Antonov Köprüsü çevresindeki keşif ve arama eylemlerine devam ettiği ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlediği bildirildi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 40 asker, iki otomobil, ABD yapımı iki adet M777 topçu sistemi etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230712/rusya-g7nin-kieve-guvenlik-garantisi-vermesinin-bedeli-ulkenin-ukraynalilardan-temizlenmesi-olur-1073464906.html
rusya
ukrayna
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064253542_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_328d6f6d7de55bc6f2c9f8aad1e91245.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa

‘Rus ordusu Odessa’da Ukrayna ordusunun yakıt depolarını yok etti’

21:46 12.07.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Odessa bölgesinde Ukrayna ordusuna ait yakıt depolarını vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Odessa bölgesinin Malodolinsk ve Çernomorsk yerleşimlerinde Ukrayna askeri teçhizatı için yakıt depoları yok edildi” ifadelerine yer verildi.
Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 30 saldırısının püskürtüldüğü bildirilirken düşman kaybı yaklaşık 335 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı, dört otomobil, Gvozdika kundağı motorlu top, İngiltere yapımı FH-70 obüsü olarak gerçekleşti.
Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerindeki saldırıların da püskürtüldüğü ifade edilirken Ukrayna ordusunun 240’tan fazla asker, 9 piyade savaş aracı, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 6 zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Gvozdika kundağı motorlu top, Msta-B ve D-30 obüsleri yok edildi.
Krasnıy Liman cephesinde, iki saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun kaybı 60’tan fazla asker, iki piyade savaş aracı, Akatsiya obüsü şeklinde oldu.
Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun 3 saldırısı püskürtüldü. Düşman yaklaşık 40 asker, bir piyade savaş aracı, iki tank, iki otomobil kaybetti.
Herson cephesinde, Rus ordu birliklerinin Antonov Köprüsü çevresindeki keşif ve arama eylemlerine devam ettiği ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlediği bildirildi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 40 asker, iki otomobil, ABD yapımı iki adet M777 topçu sistemi etkisiz hale getirildi.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
Ukrayna krizi
Rusya: G7'nin Kiev'e güvenlik garantisi vermesinin bedeli, ülkenin Ukraynalılardan temizlenmesi olur
15:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала