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Rus MiG-31 avcı uçağı, Barents Denizi üzerinde Norveç’in Poseidon devriye uçağına eşlik etti
Rus MiG-31 avcı uçağı, Barents Denizi üzerinde Norveç’in Poseidon devriye uçağına eşlik etti
Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon tipi devriye uçağının Barents Denizi üzerinde Rusya sınırına yaklaştığı, bunun üzerine bir Rus MiG-31 avcı uçağının... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T22:04+0300
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dünya
rusya
mig-31
barents denizi
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Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus MiG-31 avcı uçağı Barents Denizi üzerinde Rusya sınırına yaklaşan Norveç’in P-8A Poseidon devriye uçağına eşlik etti.Açıklamaya göre Rus hava sahası kontrol araçları bugün Barents Denizi hava sahasında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti. Hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi amacıyla Kuzey Filosu nöbetçi hava kuvvetlerine ait bir MiG-31 avcı uçağı havalandırıldı.“Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefinin Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait bir P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu belirledi” denilen açıklamada, Rus avcı uçağının yaklaşması üzerine P-8A Poseidon devriye uçağının rotasını Rus sınırından uzaklaştırdığı vurgulandı.Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğine dikkat çekilen açıklamada, MiG-31’in uçuşunu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiğinin altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/rusya-iki-tu-160-ucagi-barents-ve-norvec-denizlerinin-hava-sahasinda-ucus-gerceklestirdi-1067041630.html
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rusya, mig-31, barents denizi
rusya, mig-31, barents denizi

Rus MiG-31 avcı uçağı, Barents Denizi üzerinde Norveç’in Poseidon devriye uçağına eşlik etti

22:04 12.07.2023
© Sputnik / Pavel Lvov / Multimedya arşivine gidinMiG-31 fighter jet
MiG-31 fighter jet - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© Sputnik / Pavel Lvov
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Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon tipi devriye uçağının Barents Denizi üzerinde Rusya sınırına yaklaştığı, bunun üzerine bir Rus MiG-31 avcı uçağının havalanarak Norveç’in uçağına eşlik ettiği bildirildi.
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus MiG-31 avcı uçağı Barents Denizi üzerinde Rusya sınırına yaklaşan Norveç’in P-8A Poseidon devriye uçağına eşlik etti.
Açıklamaya göre Rus hava sahası kontrol araçları bugün Barents Denizi hava sahasında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti. Hava aracının tanımlanması ve Rusya sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi amacıyla Kuzey Filosu nöbetçi hava kuvvetlerine ait bir MiG-31 avcı uçağı havalandırıldı.
“Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefinin Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait bir P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu belirledi” denilen açıklamada, Rus avcı uçağının yaklaşması üzerine P-8A Poseidon devriye uçağının rotasını Rus sınırından uzaklaştırdığı vurgulandı.
Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğine dikkat çekilen açıklamada, MiG-31’in uçuşunu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiğinin altı çizildi.
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SAVUNMA
Rusya: İki Tu-160 uçağı Barents ve Norveç denizlerinin hava sahasında uçuş gerçekleştirdi
14 Şubat, 21:24
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