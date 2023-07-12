https://sputniknews.com.tr/20230712/rapor-polonya-10-yil-icinde-yaklasik-2-milyon-gocmen-isgucune-ihtiyac-duyacak-1073481909.html

Rapor: Polonya, 10 yıl içinde yaklaşık 2 milyon göçmen işgücüne ihtiyaç duyacak

Rapor: Polonya, 10 yıl içinde yaklaşık 2 milyon göçmen işgücüne ihtiyaç duyacak

Polonya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (ZUS) yayımladığı rapor, çalışma çağındaki nüfusun emeklilere oranını korumak için ülkenin 10 yıl içerisinde yaklaşık 2... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T23:08+0300

2023-07-12T23:08+0300

2023-07-12T23:08+0300

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Polonya'da yayın yapan NFP internet sitesinin, ZUS'un raporuna dayandırdığı habere göre, Polonya'da sigorta sistemine kayıtlı yabancı uyruklu göçmen sayısında son yıllarda önemli artış görülüyor.Rapora göre, 2009-2014 yıllarında sistemdeki kayıtlı yabancı sayısı 59 bin 300 kişi artarken, bu artış 2015-2022 yıllarında 938 bin 900 oldu.Raporda, üretken nüfusu artırmak için 1,8 milyon göçmene ihtiyaç duyulduğu, ancak Polonya'nın, Avrupa'daki en düşük doğum oranına sahip ülkelerden biri olmasından dolayı gelecekte bu rakamın bile yeterli olmayabileceği belirtildi.Ayrıca "ekonomik olarak üretken olmayan nüfusun toplam nüfusa oranı" 2022'de yüzde 39 iken bu oranın, 2032'de yüzde 44,1'e çıkacağı kaydedildi.Yüzde 39'luk oranı korumak için, ülkeye giriş yapan yabancı işgücü sayısının yıllık 200 bin ila 400 bine arasında olması gerektiği ifade edilen raporda, bu hedefin uygulamada "gerçekçi olmadığı" kabul edildi.Ülkede kayıtlı yabancı işgücü sayısı her geçen yıl artıyor2015'ten bu yana tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde göç alan Polonya, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek göç alan ülkeleri arasında yer alıyor.Raporda, sosyal sigorta sistemine kayıtlı işçi sayısının 2020'de 74 bin, 2021'de 150 bin ve 2022'de 188 bin olduğu ve son yıllarda rekor seviyede arttığı kaydedildi.Aralık 2022 itibariyle sigorta sistemine kayıtlı 1 milyondan fazla yabancıya sahip olan ülkede, 745 bin 980 kişiyle göçmenlerin dörtte üçünü Ukraynalılar, geri kalanını 277 bin 942 ile AB dışı ülkelerden gelenler, 39 bin 339 ile de AB üyesi ülkelerden gelenler oluşturuyor.

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polonya, göçmen, kaçak göçmen