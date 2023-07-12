https://sputniknews.com.tr/20230712/prof-dr-mehmet-aydin-istilaci-balik-turleri-dunyada-345-milyar-dolarlik-kayba-neden-oluyor-1073443114.html

Prof. Dr. Mehmet Aydın: İstilacı balık türleri dünyada 345 milyar dolarlık kayba neden oluyor

Prof. Dr. Mehmet Aydın: İstilacı balık türleri dünyada 345 milyar dolarlık kayba neden oluyor

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, istilacı balık türlerinin... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T00:36+0300

2023-07-12T00:36+0300

2023-07-12T00:36+0300

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Prof. Dr. Mehmet Aydın, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen "İstilacı balık türleri ve hayalet ağlar" çalıştayında, istilacı türlerin geldikleri lokasyonlarda bulundukları alana zarar vermediğini ancak başka bir yere taşındığında zararlı olduklarını söyledi.Bulundukları ekosistem içinde iklim şartları, suyun sıcaklığı, tuzluluk oranı gibi birçok parametrenin o türün istilacı olmasını engellediğini vurgulayan Aydın, "Orada çok yüksek stoğa ya da diğerlerine zararlı etki verecek bir pozisyona gelmiyor. Çünkü bu, ekosistemin bir kuralı. Ekosistem 3-5 yılda, hatta 500 yılda oluşmuyor, yüzbinlerce yılda oluşuyor. Yani yüzbinlerce yıl dönen sistemde hayatta kalanlar kalıyor, sistemi devam ettiriyor ve bir düzen kuruluyor. Biz de insanlar olarak bu düzene diyoruz ki, 'Yok öyle olmaz, bu düzeni böyle çevirmemiz lazım'. Sistemde bir gedik açıyoruz. Açtığımız gediği de bu fırsatçı türler kullanıyor ve ekonomik ya da biyolojik kayıplara neden oluyorlar" diye konuştu.Aydın, istilacı türlerin büyük kısmının denizel aktivitelerle yer değiştirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:İstilacı türlerin yayılımında pek çok yol bulunduğunu anlatan Aydın, "Doğal yollar, deniz taşımacılığı, yatçılık ya da akvaryumculuk sistemi gibi değişik nedenlerle yayılım gösteriyorlar. Özellikle de Pasifik'teki ya da Hint Okyanusu'ndaki canlının Karadeniz'e gelebilmek için normal şartlarda Afrika'yı dolaşıp boğazdan geçmesi gerekirdi ancak insanoğlu Süveyş Kanalı'nı açtı. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'e hayvanların hızlı şekilde girmesini sağladı. Son 50 yılda 80 balık türü olmak üzere bir sürü deniz canlısı, 500 küsur canlının sisteme girmesi sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı. 'Balıkların etinden mikroplastik çıkıyor'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ise hayalet ağlar ve Türkiye'deki durum hakkında bilgi verdi.Deniz ve göllerde unutulan ağların avlanmaya devam ettiğinin altını çizen Ayaz, şunları kaydetti:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Özpiçak da Samsun'da iç sularda ve denizlerde yaptıkları araştırmada 21 familyaya ait 55 balık türü tespit edildiğini aktardı.Çalıştaya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç ile balıkçılar katıldı.

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