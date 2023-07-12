https://sputniknews.com.tr/20230712/parkta-oturanlara-otomobilden-tufekle-ates-acildi-3-yarali-1073444956.html
Parkta oturanlara otomobilden tüfekle ateş açıldı: 3 yaralı
Parkta oturanlara otomobilden tüfekle ateş açıldı: 3 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde parkta otururken düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T01:49+0300
2023-07-12T01:49+0300
2023-07-12T01:49+0300
türkiye
kayseri
melikgazi
saldırı
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Çorakçılar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Koçak Parkı'na otomobille gelen şüpheliler, parkta oturan 3 kişiye araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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kayseri, melikgazi, saldırı
kayseri, melikgazi, saldırı
Parkta oturanlara otomobilden tüfekle ateş açıldı: 3 yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde parkta otururken düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorakçılar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Koçak Parkı'na otomobille gelen şüpheliler, parkta oturan 3 kişiye araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.