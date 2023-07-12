https://sputniknews.com.tr/20230712/neden-benimle-evlenmedin-diyerek-kadini-agir-yaralayan-adam-14-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1073454177.html

'Neden benimle evlenmedin?' diyerek kadını ağır yaralayan adam, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

'Neden benimle evlenmedin?' diyerek kadını ağır yaralayan adam, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Gaziosmanpaşa'da önünü kestiği eski muhasebecisi Tuğçe D.A'yı "Neden benimle evlenmedin, başkasıyla evlendin" dedikten sonra silahla kurşunlayarak ağır... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T12:21+0300

2023-07-12T12:21+0300

2023-07-12T12:21+0300

yaşam

kadına şiddet

istanbul

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İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yücel Viran getirilirken, şikayetçi Tuğçe D.A. da hazır bulundu.Duruşmada geçtiğimiz celse verilen savcının, sanık hakkında “Kasten öldürme teşebbüs” ve “Ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılması talep ettiği mütalaasına karşı taraflara söz verildi.Şikayetçi Tuğçe D.A. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.Şikayetçinin avukatı da “Müvekkilimden kaynaklı haksız bir durum söz konusu değildir. Sanığın eyleminin öldürme kastıyla işlenmediği ve tahrik altında işlendiği iddiasını kabul etmiyoruz. Sanığın eyleminin sebebi müvekkilimin başkasıyla evlenmesidir. Suç tasarlanarak işlenmiştir” diyerek sanığın evlendiğini öğrendiği müvekkiline gönderdiği yazışmaları mahkeme heyetine sundu. Bunun üzerine söz verilen sanık Yücel Viran ise “Bu mesajlar bana aittir, ancak silahı şikayetçiye göstermemin sebebi silah satın alacağım için bu konudaki fikrini almamdır” dedi.Son savunması sorulan sanık Viran, “Şikayetçiyi Allah’a havale ediyorum. Tahliyemi talep ederim” dedi.Sanık avukatı ise eylemin şikayetçinin tahrikiyle meydana geldiğini ifade ederek tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Yücel Viran’ı “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Viran hakkında “Ruhsatsız silah taşımak” suçundan toplam 19 bin 750 adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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kadına şiddet, istanbul