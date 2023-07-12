https://sputniknews.com.tr/20230712/milastaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073479211.html
Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürecek
Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürecek
Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile yaklaşık 6 saatlik çalışmanın... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T21:56+0300
2023-07-12T21:56+0300
2023-07-12T21:57+0300
türkiye
milas
orman yangını
kontrol
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Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde başlayan ve ormanlık alana sıçraya yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 14 helikopter ve 11 uçak ile havadan, 75 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 personel ile karadan müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme çalışmalarında itfaiye, polis, jandarma, belediye ekipleri ve gönüllüler de yer alırken, yangın yaklaşık 6 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken havanın kararması ile birlikte saat 20.30’dan sonra havadan yapılan soğutma çalışmaları sona erdi. Soğutma çalışmalarının karadan sabaha kadar devam edeceği öğrenilirken, yol kenarlarında ekipler, alevlerin tekrar başlaması ihtimaline karşı nöbet tutacak.
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milas, orman yangını, kontrol
milas, orman yangını, kontrol
Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürecek
21:56 12.07.2023 (güncellendi: 21:57 12.07.2023) Abone ol
Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde başlayan ve ormanlık alana sıçraya yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 14 helikopter ve 11 uçak ile havadan, 75 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 personel ile karadan müdahale edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme çalışmalarında itfaiye, polis, jandarma, belediye ekipleri ve gönüllüler de yer alırken, yangın yaklaşık 6 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken havanın kararması ile birlikte saat 20.30’dan sonra havadan yapılan soğutma çalışmaları sona erdi. Soğutma çalışmalarının karadan sabaha kadar devam edeceği öğrenilirken, yol kenarlarında ekipler, alevlerin tekrar başlaması ihtimaline karşı nöbet tutacak.