https://sputniknews.com.tr/20230712/milas-belediye-baskani-gecen-yila-gore-yangina-mudahale-cok-basarili-gidiyor-en-buyuk-sansimiz-bu-1073470365.html
Milas Belediye Başkanı: Geçen yıla göre yangına müdahale çok başarılı gidiyor, en büyük şansımız bu
Milas Belediye Başkanı: Geçen yıla göre yangına müdahale çok başarılı gidiyor, en büyük şansımız bu
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Şimdiki mücadele geçen yılki yangınlarda yoktu. Geçen yıla göre yangına müdahale çok başarılı gidiyor, en büyük... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T18:21+0300
2023-07-12T18:21+0300
2023-07-12T18:22+0300
radyo
akşam postasi
orman yangını
milas
müdahale
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Milas'taki orman yangınında son durumu Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Tokat yayında şunları söyledi:
milas
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Atilla Güner
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Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, orman yangını, milas, müdahale
radyo, orman yangını, milas, müdahale
Milas Belediye Başkanı: Geçen yıla göre yangına müdahale çok başarılı gidiyor, en büyük şansımız bu
18:21 12.07.2023 (güncellendi: 18:22 12.07.2023) Abone ol
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Şimdiki mücadele geçen yılki yangınlarda yoktu. Geçen yıla göre yangına müdahale çok başarılı gidiyor, en büyük şansımız bu" dedi.
Milas'taki orman yangınında son durumu Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Tokat yayında şunları söyledi:
"Tarım arazisi, zeytinlik derken çam ormanlarına ulaştı. Rüzgar yok ancak otlar ve ağaçlar çok kuru. Kısa sürede yayıldı. Boğaziçi bölgesinden Kuyucak bölgesine kadar. Ben Doktorlar Sitesi’ndeyim buraya kadar geldi. Buradan sonra Güvercinlik var. Bodrum’la sınır bölgesi. Çok yoğun bir nüfus var burada. Şunu söyleyeyim şimdiki mücadele geçen yılki yangınlarda yoktu. Gerçekten en büyük şansımız bu kadar güzel bir müdahalenin yapılması. 14 helikopter 11 uçak var havada. 12 iş makinesi 75 arasöz 615 personel var. Büyük bir mücadele. Milas ve Bodrum Kaymakamı, emniyet yetkilileri buradalar."