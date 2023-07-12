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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/milas-belediye-baskani-gecen-yila-gore-yangina-mudahale-cok-basarili-gidiyor-en-buyuk-sansimiz-bu-1073470365.html
Milas Belediye Başkanı: Geçen yıla göre yangına müdahale çok başarılı gidiyor, en büyük şansımız bu
Milas Belediye Başkanı: Geçen yıla göre yangına müdahale çok başarılı gidiyor, en büyük şansımız bu
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Şimdiki mücadele geçen yılki yangınlarda yoktu. Geçen yıla göre yangına müdahale çok başarılı gidiyor, en büyük... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
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Milas'taki orman yangınında son durumu Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Tokat yayında şunları söyledi:
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radyo, orman yangını, milas, müdahale
radyo, orman yangını, milas, müdahale

Milas Belediye Başkanı: Geçen yıla göre yangına müdahale çok başarılı gidiyor, en büyük şansımız bu

18:21 12.07.2023 (güncellendi: 18:22 12.07.2023)
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Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Şimdiki mücadele geçen yılki yangınlarda yoktu. Geçen yıla göre yangına müdahale çok başarılı gidiyor, en büyük şansımız bu" dedi.
Milas'taki orman yangınında son durumu Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Tokat yayında şunları söyledi:
"Tarım arazisi, zeytinlik derken çam ormanlarına ulaştı. Rüzgar yok ancak otlar ve ağaçlar çok kuru. Kısa sürede yayıldı. Boğaziçi bölgesinden Kuyucak bölgesine kadar. Ben Doktorlar Sitesi’ndeyim buraya kadar geldi. Buradan sonra Güvercinlik var. Bodrum’la sınır bölgesi. Çok yoğun bir nüfus var burada. Şunu söyleyeyim şimdiki mücadele geçen yılki yangınlarda yoktu. Gerçekten en büyük şansımız bu kadar güzel bir müdahalenin yapılması. 14 helikopter 11 uçak var havada. 12 iş makinesi 75 arasöz 615 personel var. Büyük bir mücadele. Milas ve Bodrum Kaymakamı, emniyet yetkilileri buradalar."
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