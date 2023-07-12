Milas Belediye Başkanı: Geçen yıla göre yangına müdahale çok başarılı gidiyor, en büyük şansımız bu

"Tarım arazisi, zeytinlik derken çam ormanlarına ulaştı. Rüzgar yok ancak otlar ve ağaçlar çok kuru. Kısa sürede yayıldı. Boğaziçi bölgesinden Kuyucak bölgesine kadar. Ben Doktorlar Sitesi’ndeyim buraya kadar geldi. Buradan sonra Güvercinlik var. Bodrum’la sınır bölgesi. Çok yoğun bir nüfus var burada. Şunu söyleyeyim şimdiki mücadele geçen yılki yangınlarda yoktu. Gerçekten en büyük şansımız bu kadar güzel bir müdahalenin yapılması. 14 helikopter 11 uçak var havada. 12 iş makinesi 75 arasöz 615 personel var. Büyük bir mücadele. Milas ve Bodrum Kaymakamı, emniyet yetkilileri buradalar."