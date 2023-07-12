https://sputniknews.com.tr/20230712/mars-yuzeyinde-ilk-kez-organik-bilesiklerin-izleri-tespit-edildi-1073479525.html
Mars yüzeyinde ilk kez organik bileşiklerin izleri tespit edildi
Mars yüzeyinde ilk kez organik bileşiklerin izleri tespit edildi
NASA’nın keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde ilk kez organik bileşiklerin izlerini buldu. Bu keşif, bilim insanlarına Mars’ta yaşam olasılığıyla ilgili... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T22:08+0300
2023-07-12T22:08+0300
2023-07-12T22:08+0300
yaşam
mars
perseverance
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İngiliz bilim dergisi Nature’da çıkan makalede, Mars’taki Jezero kraterinin dibinde, bir veya iki karbon halkası içeren bir dizi farklı organik moleküle karşılık gelen izlerin tespit edildiği bildirildi. Tam olarak hangi tür organiklerin keşfedildiğini söylemenin zor olduğu belirtildi.Bilim insanları, Perseverance keşif aracının, 45 kilometre genişliğindeki Jezero kraterinde yaptığı yüksek çözünürlüklü görüntüleri analiz etti. Bulunan organik moleküllerin doğası ve dağılımındaki farklılıkların, bir zamanlar Mars’ta su ortamını değiştirmeye yönelik çeşitli süreçlerin gerçekleştiği, bunun da muhtemelen halâ mevcut olan organik maddenin çeşitliliğine katkıda bulunduğunu ifade edildi.Bulunan maddelerin organik menşeinin doğrulanması için tespit edilen numunelerin Dünya’ya gelmesi gerekiyor. Newsweek dergisi, numunelerin, 2027’de başlatılması planlanan Mars Sample Return programı ile Dünya'ya geri getirileceği bilgisini verdi.Mars yüzeyinde organik madde varlığı ve dağılımının, bilim insanlarına bu gezegendeki karbon döngüsü ve tarihi boyunca yaşam olasılığı hakkında önemli bilgiler sağlayabileceği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/cinin-yer-araci-curong-kesfetti-marsta-iklim-400-bin-yil-once-degisti-1073377647.html
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Mars yüzeyinde ilk kez organik bileşiklerin izleri tespit edildi
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NASA’nın keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde ilk kez organik bileşiklerin izlerini buldu. Bu keşif, bilim insanlarına Mars’ta yaşam olasılığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor.
İngiliz bilim dergisi Nature’da çıkan makalede, Mars’taki Jezero kraterinin dibinde, bir veya iki karbon halkası içeren bir dizi farklı organik moleküle karşılık gelen izlerin tespit edildiği bildirildi. Tam olarak hangi tür organiklerin keşfedildiğini söylemenin zor olduğu belirtildi.
Bilim insanları, Perseverance keşif aracının, 45 kilometre genişliğindeki Jezero kraterinde yaptığı yüksek çözünürlüklü görüntüleri analiz etti. Bulunan organik moleküllerin doğası ve dağılımındaki farklılıkların, bir zamanlar Mars’ta su ortamını değiştirmeye yönelik çeşitli süreçlerin gerçekleştiği, bunun da muhtemelen halâ mevcut olan organik maddenin çeşitliliğine katkıda bulunduğunu ifade edildi.
Bulunan maddelerin organik menşeinin doğrulanması için tespit edilen numunelerin Dünya’ya gelmesi gerekiyor. Newsweek dergisi, numunelerin, 2027’de başlatılması planlanan Mars Sample Return programı ile Dünya'ya geri getirileceği bilgisini verdi.
Mars yüzeyinde organik madde varlığı ve dağılımının, bilim insanlarına bu gezegendeki karbon döngüsü ve tarihi boyunca yaşam olasılığı hakkında önemli bilgiler sağlayabileceği ifade edildi.