https://sputniknews.com.tr/20230712/mars-yuzeyinde-ilk-kez-organik-bilesiklerin-izleri-tespit-edildi-1073479525.html

Mars yüzeyinde ilk kez organik bileşiklerin izleri tespit edildi

Mars yüzeyinde ilk kez organik bileşiklerin izleri tespit edildi

NASA’nın keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde ilk kez organik bileşiklerin izlerini buldu. Bu keşif, bilim insanlarına Mars’ta yaşam olasılığıyla ilgili... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T22:08+0300

2023-07-12T22:08+0300

2023-07-12T22:08+0300

yaşam

mars

perseverance

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İngiliz bilim dergisi Nature’da çıkan makalede, Mars’taki Jezero kraterinin dibinde, bir veya iki karbon halkası içeren bir dizi farklı organik moleküle karşılık gelen izlerin tespit edildiği bildirildi. Tam olarak hangi tür organiklerin keşfedildiğini söylemenin zor olduğu belirtildi.Bilim insanları, Perseverance keşif aracının, 45 kilometre genişliğindeki Jezero kraterinde yaptığı yüksek çözünürlüklü görüntüleri analiz etti. Bulunan organik moleküllerin doğası ve dağılımındaki farklılıkların, bir zamanlar Mars’ta su ortamını değiştirmeye yönelik çeşitli süreçlerin gerçekleştiği, bunun da muhtemelen halâ mevcut olan organik maddenin çeşitliliğine katkıda bulunduğunu ifade edildi.Bulunan maddelerin organik menşeinin doğrulanması için tespit edilen numunelerin Dünya’ya gelmesi gerekiyor. Newsweek dergisi, numunelerin, 2027’de başlatılması planlanan Mars Sample Return programı ile Dünya'ya geri getirileceği bilgisini verdi.Mars yüzeyinde organik madde varlığı ve dağılımının, bilim insanlarına bu gezegendeki karbon döngüsü ve tarihi boyunca yaşam olasılığı hakkında önemli bilgiler sağlayabileceği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230710/cinin-yer-araci-curong-kesfetti-marsta-iklim-400-bin-yil-once-degisti-1073377647.html

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