https://sputniknews.com.tr/20230712/macron-cumhurbaskani-erdoganla-ab-ve-dogu-akdeniz-konusunda-iletisimde-kalacagiz-1073476945.html

Macron: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AB ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacağız

Macron: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AB ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Avrupa Birliği (AB) ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacaklarını belirtti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T20:47+0300

2023-07-12T20:47+0300

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emmanuel macron

politika

recep tayyip erdoğan

fransa

türkiye

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Macron, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı basın toplantısında, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından 500 gün sonra NATO müttefiklerinin birliğini gösterdiğini belirtti.Macron, koşullar müsaade ettiğinde Ukrayna'nın NATO müttefiki olacağına işaret etti.Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AB ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacaklarını belirtti.Macron, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini hızlıca onaylaması beklentisini dile getirdi.Bir gazetecinin, Fransa'da 13-14 Temmuz geceleri şiddetli olaylar çıkması ihtimali nedeniyle 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamındaki konuşmasını erteleyip ertelemediğine ilişkin sorusuna Macron, halihazırda bu yıl böyle bir konuşma planlamadığını söyledi.Macron, Ulusal Bayram kapsamında taşkınlıklar yaşanırsa daha kararlı şekilde karşılık vereceklerine işaret etti.Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylara değinen Macron, "Olup bitenden ders çıkartılması gerekiyor." dedi.Macron konuşmasında ayrıca, 94 yaşında hayatını kaybeden Fransa ve Çekya vatandaşı yazar Milan Kundera'yı andı.

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emmanuel macron, recep tayyip erdoğan, fransa, türkiye