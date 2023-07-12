https://sputniknews.com.tr/20230712/luksemburgdaki-avrupa-adalet-divani-abramovicin-ab-konseyine-actigi-davanin-durusmasini-baslatti-1073473898.html

Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı, Abramoviç'in AB Konseyi'ne açtığı davanın duruşmasını başlattı

Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı, Abramoviç'in AB Konseyi'ne açtığı davanın duruşmasını başlattı

Lüksemburg'da Avrupa Adalet Divanı’nın, Rus milyarder Roman Abramoviç'in AB Konseyi'ne açtığı dava ile ilgili duruşmayı başlattığı öğrenildi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T19:36+0300

2023-07-12T19:36+0300

2023-07-12T19:37+0300

dünya

roman abramoviç

rus

ab konseyi

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Avrupa Adalet Divanı’nda, Rus milyarder Abramoviç'in AB Konseyi'ne açtığı dava ile ilgili duruşma devam ediyor.Mahkemeye gelen ziyaretçilerin önemli bir kısmının özellikle bu dava ile ilgilendiğine dikkat çekilen haberde salonda Batı medyasının temsilcilerinin de bulunduğu kaydedildi. Mahkemeden bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada Abramoviç’in daha önce de olduğu gibi duruşmaya bizzat katılmadığını söyledi.Duruşmanın başında konuşan Abramoviç’in avukatı, Rus iş insanının yaptırım listesine dahil edilmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Avukat, “Abramoviç'in büyük bir Rus şirketinde azınlık hissedarı olması, yaptırım listelerine dahil edilmesi için kıstas değildir. Abramoviç yaklaşık 20 yıldır Rusya'da bir iş insanı olarak faaliyet yürütmüyor” diye konuştu.Abramoviç'in Evraz Group hisselerinin yalnızca yüzde 28'ini kontrol ettiğini hatırlatan avukat, ayrıca söz konusu şirketin AB’nin yaptırımları altında bulunmadığını ve şirket faaliyetlerinin büyük bir kısmının Rusya dışında yürütüldüğünü vurguladı.Abramoviç'in Batı'da tanınmış bir isim olmasının, özellikle de Chelsea Futbol Kulübü'nü satın aldıktan sonra yaptırım listesine alınmasında rol oynamış olabileceğini savunan avukat, “Roman Abramoviç, yaptırım listesine dahil edilmesi yönündeki kararının iptal edilmesini rica ediyor” ifadelerini kullandı.AB Konseyi temsilcisi ise Abramoviç'in Rusya'da yaşamamasına rağmen etkili bir Rus iş insanı olmaya devam ettiğine dikkat çekerek, Rus milyarderin çalışanlarının çoğunun Rusya vatandaşı olan bir şirkete hissedar olduğunu vurguladı. Temsilci ayrıca Abramoviç'in Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada arabulucu rolü oynama girişimlerinin Rus liderliği ile yakın ilişkilerde olduğunu ortaya koyduğunu savundu.AB Konseyi 15 Mart 2022'de Roman Abramoviç’in de aralarında bulunduğu bir dizi Rus iş insanına kişisel yaptırımlar uygulamıştı. Milyarderin avukatları, müvekkilleri aleyhine olan bu kararın iptalini talep ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220531/rus-is-insani-roman-abramovic-ab-yaptirimini-dava-etti-1056861486.html

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