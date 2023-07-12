https://sputniknews.com.tr/20230712/kubadan-abdye-nukleer-denizalti-tepkisi-1073446486.html

Küba'dan ABD'ye nükleer denizaltı tepkisi

Küba'dan ABD'ye nükleer denizaltı tepkisi

Küba, ABD'ye ait nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltının Guantanamo Körfezi'ne giriş yaptığını duyurarak, kararı kınadı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T04:57+0300

2023-07-12T04:57+0300

2023-07-12T04:57+0300

dünya

abd

küba

nükleer denizaltı

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Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin nükleer denizaltısının körfezde bulunması kınanarak, "Bunu reddediyoruz, siyasi ve stratejik amaçları bilinmeyen ABD'nin kışkırtıcı adımlarından biridir. Gayrimeşru şekilde Küba'nın toprak parçası 121 yılı aşkındır işgal edildi" ifadesine yer verildi.ABD'ye protesto notası verildiği kaydedilen açıklamada, "Şu anda orada bir nükleer denizaltının bulunması, dünyanın bu barışçıl bölgesinde hangi amaca hizmet ediyor, bunun askeri gerekçesi nedir, hangi stratejik amacı güttüğünü sorgulamamıza yol açıyor. Ocak 2014'te Havana'da Latin Amerika ve Karayipler, barış bölgesi ilan edildi" denildi.Açıklamada, ABD'nin bölgede 70'den fazla askeri üs kurduğuna işaret edilerek, bunun Latin Amerika ve Karayip halklarının egemenliğine ve çıkarlarına tehdit olduğu bildirildi.ABD'nin son zamanlarda Latin Amerika ve Karayipler üzerinde askeri varlığını artırdığına dikkati çekilen açıklamada, Küba'nın yasa dışı işgal edilen topraklarının iade edilmesi talebinin yinelendiği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230621/tayvani-karistiran-abd-medyaya-cin-kuba-gizli-isbirligi-iddialari-servisine-bir-yenisini-ekledi-1072715129.html

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