https://sputniknews.com.tr/20230712/kremlin-batinin-ukraynaya-guvenlik-garantisi-vermesi-cok-tehlikeli-bir-hata-olur-1073456990.html
Kremlin: Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesi çok tehlikeli bir hata olur
Kremlin: Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesi çok tehlikeli bir hata olur
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesinin ‘çok yanlış ve tehlikeli olacağı’ uyarısını yaptı. Peskov, “Zira bu garantiler... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T12:46+0300
2023-07-12T12:46+0300
2023-07-12T12:46+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy peskov, rusya, ukrayna, nato
dmitriy peskov, rusya, ukrayna, nato
Kremlin: Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesi çok tehlikeli bir hata olur
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesinin ‘çok yanlış ve tehlikeli olacağı’ uyarısını yaptı. Peskov, “Zira bu garantiler Rusya’nın güvenliğini ihlal edecekler ve bu sebeple olumsuz sonuçlara neden olacaklar, Avrupa’yı yıllar boyu oldukça tehlikeli bir yer haline getirecekler” dedi.