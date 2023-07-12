Kremlin: Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesi çok tehlikeli bir hata olur

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesinin ‘çok yanlış ve tehlikeli olacağı’ uyarısını yaptı. Peskov, “Zira bu garantiler Rusya’nın güvenliğini ihlal edecekler ve bu sebeple olumsuz sonuçlara neden olacaklar, Avrupa’yı yıllar boyu oldukça tehlikeli bir yer haline getirecekler” dedi.