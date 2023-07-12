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SON DAKİKA | Kremlin: Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesi çok tehlikeli bir hata olur
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Kremlin: Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesi çok tehlikeli bir hata olur
Kremlin: Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesi çok tehlikeli bir hata olur
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesinin ‘çok yanlış ve tehlikeli olacağı’ uyarısını yaptı. Peskov, “Zira bu garantiler... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, nato
dmitriy peskov, rusya, ukrayna, nato

Kremlin: Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesi çok tehlikeli bir hata olur

12:46 12.07.2023
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesinin ‘çok yanlış ve tehlikeli olacağı’ uyarısını yaptı. Peskov, “Zira bu garantiler Rusya’nın güvenliğini ihlal edecekler ve bu sebeple olumsuz sonuçlara neden olacaklar, Avrupa’yı yıllar boyu oldukça tehlikeli bir yer haline getirecekler” dedi.
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