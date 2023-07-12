https://sputniknews.com.tr/20230712/kayitsizlik-senligine-gitti-milan-kundera-94-yasinda-oldu-1073455559.html

'Kayıtsızlık Şenliği'ne gitti: Milan Kundera 94 yaşında öldü

'Kayıtsızlık Şenliği'ne gitti: Milan Kundera 94 yaşında öldü

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli romanı başta olmak üzere eserleriyle tüm dünyada tanınan Çek yazar Milan Kundera'nın uzun bir hastalığın ardından hayata... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T12:19+0300

2023-07-12T12:19+0300

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yaşam

milan kundera

çekoslovakya

çek cumhuriyeti

çekya

ölüm

vefat

fransa

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1929'da dönemin Çekoslovakya'sında doğan ve 1975'te eşi Věra Hrabánková ile birlikte sürgüne gittiği Fransa'da vatandaşlık alarak hayatına devam eden dünyaca ünlü yazar Milan Kundera'nın hayatını kaybettiği, dünyaya geldiği Çek şehri Brno'daki adını taşıyan kütüphane tarafından duyuruldu. Milano Kundera Kütüphanesi'nin Sözcüsü Anna Mrazova, "Maalesef Milan Kundera'nın uzun bir hastalıktan sonra dün (salı) vefat ettiğini doğrulayabilirim" açıklamasını yaptı. Kundera'nın 1950'lerdeki erken dönem şiirlerinin ardından 1962'de Anahtar Sahipleri isimli oyunu, 1967'de Şaka isimli romanı ve 1969'da Gülünesi Aşklar isimli öykü kitabı, yayımladığı ilk eserler oldu. Ardından anlatım ve kurguda değişikliğe gidip yeni bir yola girdiği 1973 tarihli Yaşam Başka Yerde, 1975 tarihli Gülüşün ve Unutuşun Kitabı, 1976 tarihli Ayrılık Valsi ve 1984 tarihli Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli romanlarıyla tüm dünyada tanındı. Sonuncusu, 1986'da Fatih Özgüven'in çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılmasından beri Türkiye'de rekor sayıda baskı yaptı. 1990'da daha felsefi sorgulama ağırlıklı Ölümsüzlük, 1994'te ilk kez doğrudan Fransızca yazdığı Yavaşlık, 1998'de öncüllerinden daha farklı tarzda Kimlik, 2000'de göçmenlik ve kültür şokuna odaklanan Bilmemek, 2014'te genelde olumsuz eleştiriler alan Kayıtsızlık Şenliği isimli romanları geldi. Edebiyat ve özellikle roman türüyle ilgili bir dizi deneme kitabı da yayımladı.

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milan kundera, çekoslovakya, çek cumhuriyeti, çekya, ölüm, vefat, fransa