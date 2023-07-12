'Kayıtsızlık Şenliği'ne gitti: Milan Kundera 94 yaşında öldü

Türkiye
SON DAKİKA | Kremlin: Batı’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesi çok tehlikeli bir hata olur
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hep ihracat diyen 'ihracat fetişizmi'nden uzaklaşmanın yolları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomist Yeldan: Yeni ekonomi programı IMF’nin klasikleşmiş istikrar paketinin bir bütünü
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
POLİTİKA
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener: Hem Erdoğan hem de Putin duyarlı davrandılar
10:30
30 dk
ENERJЭ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YЦNЬ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için çağrı yaptı
12:46
46 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar sorunları çözer mi?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO'nun gerilimi Karadeniz'e sıçratma planları tehlikeli'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türkiye 5 saatte nasıl ikna oldu?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
20:46
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve Bakanlıktan gıda denetim kararı!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İsveç'in NATO üyeliğine Ankara'dan onay
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
129 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230712/kayitsizlik-senligine-gitti-milan-kundera-94-yasinda-oldu-1073455559.html
'Kayıtsızlık Şenliği'ne gitti: Milan Kundera 94 yaşında öldü
'Kayıtsızlık Şenliği'ne gitti: Milan Kundera 94 yaşında öldü
Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli romanı başta olmak üzere eserleriyle tüm dünyada tanınan Çek yazar Milan Kundera'nın uzun bir hastalığın ardından hayata... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T12:19+0300
2023-07-12T12:54+0300
yaşam
milan kundera
çekoslovakya
çek cumhuriyeti
çekya
ölüm
vefat
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104074/97/1040749716_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_4564ca353051a58839444cfef28c94a5.jpg
1929'da dönemin Çekoslovakya'sında doğan ve 1975'te eşi Věra Hrabánková ile birlikte sürgüne gittiği Fransa'da vatandaşlık alarak hayatına devam eden dünyaca ünlü yazar Milan Kundera'nın hayatını kaybettiği, dünyaya geldiği Çek şehri Brno'daki adını taşıyan kütüphane tarafından duyuruldu. Milano Kundera Kütüphanesi'nin Sözcüsü Anna Mrazova, "Maalesef Milan Kundera'nın uzun bir hastalıktan sonra dün (salı) vefat ettiğini doğrulayabilirim" açıklamasını yaptı. Kundera'nın 1950'lerdeki erken dönem şiirlerinin ardından 1962'de Anahtar Sahipleri isimli oyunu, 1967'de Şaka isimli romanı ve 1969'da Gülünesi Aşklar isimli öykü kitabı, yayımladığı ilk eserler oldu. Ardından anlatım ve kurguda değişikliğe gidip yeni bir yola girdiği 1973 tarihli Yaşam Başka Yerde, 1975 tarihli Gülüşün ve Unutuşun Kitabı, 1976 tarihli Ayrılık Valsi ve 1984 tarihli Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli romanlarıyla tüm dünyada tanındı. Sonuncusu, 1986'da Fatih Özgüven'in çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılmasından beri Türkiye'de rekor sayıda baskı yaptı. 1990'da daha felsefi sorgulama ağırlıklı Ölümsüzlük, 1994'te ilk kez doğrudan Fransızca yazdığı Yavaşlık, 1998'de öncüllerinden daha farklı tarzda Kimlik, 2000'de göçmenlik ve kültür şokuna odaklanan Bilmemek, 2014'te genelde olumsuz eleştiriler alan Kayıtsızlık Şenliği isimli romanları geldi. Edebiyat ve özellikle roman türüyle ilgili bir dizi deneme kitabı da yayımladı.
çekoslovakya
çek cumhuriyeti
çekya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104074/97/1040749716_343:0:3046:2027_1920x0_80_0_0_9f1f0059644745da0999ce0e26999a04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milan kundera, çekoslovakya, çek cumhuriyeti, çekya, ölüm, vefat, fransa
milan kundera, çekoslovakya, çek cumhuriyeti, çekya, ölüm, vefat, fransa

'Kayıtsızlık Şenliği'ne gitti: Milan Kundera 94 yaşında öldü

12:19 12.07.2023 (güncellendi: 12:54 12.07.2023)
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAYazar Milan Kundera
Yazar Milan Kundera - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Abone olTelegram
Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli romanı başta olmak üzere eserleriyle tüm dünyada tanınan Çek yazar Milan Kundera'nın uzun bir hastalığın ardından hayata gözlerini yumduğu açıklandı.
1929'da dönemin Çekoslovakya'sında doğan ve 1975'te eşi Věra Hrabánková ile birlikte sürgüne gittiği Fransa'da vatandaşlık alarak hayatına devam eden dünyaca ünlü yazar Milan Kundera'nın hayatını kaybettiği, dünyaya geldiği Çek şehri Brno'daki adını taşıyan kütüphane tarafından duyuruldu.
Milano Kundera Kütüphanesi'nin Sözcüsü Anna Mrazova, "Maalesef Milan Kundera'nın uzun bir hastalıktan sonra dün (salı) vefat ettiğini doğrulayabilirim" açıklamasını yaptı.
Kundera'nın 1950'lerdeki erken dönem şiirlerinin ardından 1962'de Anahtar Sahipleri isimli oyunu, 1967'de Şaka isimli romanı ve 1969'da Gülünesi Aşklar isimli öykü kitabı, yayımladığı ilk eserler oldu. Ardından anlatım ve kurguda değişikliğe gidip yeni bir yola girdiği 1973 tarihli Yaşam Başka Yerde, 1975 tarihli Gülüşün ve Unutuşun Kitabı, 1976 tarihli Ayrılık Valsi ve 1984 tarihli Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli romanlarıyla tüm dünyada tanındı. Sonuncusu, 1986'da Fatih Özgüven'in çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılmasından beri Türkiye'de rekor sayıda baskı yaptı.
1990'da daha felsefi sorgulama ağırlıklı Ölümsüzlük, 1994'te ilk kez doğrudan Fransızca yazdığı Yavaşlık, 1998'de öncüllerinden daha farklı tarzda Kimlik, 2000'de göçmenlik ve kültür şokuna odaklanan Bilmemek, 2014'te genelde olumsuz eleştiriler alan Kayıtsızlık Şenliği isimli romanları geldi. Edebiyat ve özellikle roman türüyle ilgili bir dizi deneme kitabı da yayımladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала