https://sputniknews.com.tr/20230712/izmirdeki-orman-yangininda-yaralanan-arazoz-surucusu-hayatini-kaybetti-1073450177.html

İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tarım ve... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T09:38+0300

2023-07-12T09:38+0300

2023-07-12T09:38+0300

yaşam

izmir

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073390431_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_a58c240fc7961ae1df06fa98e62d565b.jpg

İzmir Orman Müdürlüğü, yangına müdahale sırasında yaralanan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Gürpınar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehit Mustafa Gürpınar ile ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Acımız büyük. İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız."

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, orman yangını