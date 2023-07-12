https://sputniknews.com.tr/20230712/izmirdeki-orman-yangininda-yaralanan-arazoz-surucusu-hayatini-kaybetti-1073450177.html
İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tarım ve... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T09:38+0300
2023-07-12T09:38+0300
2023-07-12T09:38+0300
yaşam
izmir
orman yangını
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İzmir Orman Müdürlüğü, yangına müdahale sırasında yaralanan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Gürpınar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehit Mustafa Gürpınar ile ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Acımız büyük. İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız."
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İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü hayatını kaybetti
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İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da şehit olan yangın işçisiyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
İzmir Orman Müdürlüğü, yangına müdahale sırasında yaralanan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Gürpınar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehit Mustafa Gürpınar ile ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Acımız büyük. İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız."