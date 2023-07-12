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İtalya Başbakanı Meloni: Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci mevcut bağlamda gündemde değil
İtalya Başbakanı Meloni: Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci mevcut bağlamda gündemde değil
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin 'mevcut bağlamda gündemlerinde olmadığını' söyledi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T23:01+0300
2023-07-12T23:04+0300
giorgia meloni
dünya
recep tayyip erdoğan
türkiye
italya
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Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Meloni, "İttifaktaki rolümüzü ve doğu kanadına verilmesi gereken dikkati teyit ettik ancak güney kanadına da daha fazla dikkat gösterilmesini talep ettik." dedi.Meloni, NATO içinde halihazırda sürmekte olan değişiklikleri desteklediklerini ifade etti.Başbakan, belirsizleşen dünyada bu zirvenin, uluslararası hukukun değer ve kurallarını savunma kararlılığı olmadan hiç kimsenin güvende olmadığını teyit ettiğini belirtti.Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebine de değinen Meloni, bu konuda zirvede "önemli adımlar" atılarak katılım yolunun kolaylaştırıldığını ve koşullar izin verdiğinde Ukrayna'nın da İttifak'a üye olacağını kaydetti.Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Akdeniz, enerji, düzensiz göç, çatışmalarda barış gibi konuları ele aldıklarının bilgisini verdi.Bir gazetecinin sorusu üzerine; Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin "mevcut bağlamda gündemlerinde olmadığını" belirten Meloni, "bu konuda AB içinde de farklı zorluklar olduğunu" söyledi.İtalya Başbakanı, görev süresi uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i "sağlam ve dengeli liderliğinden" ötürü tebrik etti.Bu arada, Meloni, 27 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da Beyaz Saray'da görüşeceği bilgisini de paylaştı.
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giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, türkiye, italya, ab

İtalya Başbakanı Meloni: Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci mevcut bağlamda gündemde değil

23:01 12.07.2023 (güncellendi: 23:04 12.07.2023)
© AA / Aytaç ÜnalCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AA / Aytaç Ünal
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin 'mevcut bağlamda gündemlerinde olmadığını' söyledi.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Meloni, "İttifaktaki rolümüzü ve doğu kanadına verilmesi gereken dikkati teyit ettik ancak güney kanadına da daha fazla dikkat gösterilmesini talep ettik." dedi.
Meloni, NATO içinde halihazırda sürmekte olan değişiklikleri desteklediklerini ifade etti.
Başbakan, belirsizleşen dünyada bu zirvenin, uluslararası hukukun değer ve kurallarını savunma kararlılığı olmadan hiç kimsenin güvende olmadığını teyit ettiğini belirtti.
Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebine de değinen Meloni, bu konuda zirvede "önemli adımlar" atılarak katılım yolunun kolaylaştırıldığını ve koşullar izin verdiğinde Ukrayna'nın da İttifak'a üye olacağını kaydetti.
Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Akdeniz, enerji, düzensiz göç, çatışmalarda barış gibi konuları ele aldıklarının bilgisini verdi.
Bir gazetecinin sorusu üzerine; Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin "mevcut bağlamda gündemlerinde olmadığını" belirten Meloni, "bu konuda AB içinde de farklı zorluklar olduğunu" söyledi.
İtalya Başbakanı, görev süresi uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i "sağlam ve dengeli liderliğinden" ötürü tebrik etti.
Bu arada, Meloni, 27 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da Beyaz Saray'da görüşeceği bilgisini de paylaştı.
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