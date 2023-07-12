https://sputniknews.com.tr/20230712/italya-basbakani-meloni-turkiyenin-abye-uyelik-sureci-mevcut-baglamda-gundemde-degil-1073481489.html

İtalya Başbakanı Meloni: Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci mevcut bağlamda gündemde değil

İtalya Başbakanı Meloni: Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci mevcut bağlamda gündemde değil

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin 'mevcut bağlamda gündemlerinde olmadığını' söyledi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T23:01+0300

2023-07-12T23:01+0300

2023-07-12T23:04+0300

giorgia meloni

dünya

recep tayyip erdoğan

türkiye

italya

ab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073481649_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_83c036d3563633e72ecff0fe949287b1.jpg

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Meloni, "İttifaktaki rolümüzü ve doğu kanadına verilmesi gereken dikkati teyit ettik ancak güney kanadına da daha fazla dikkat gösterilmesini talep ettik." dedi.Meloni, NATO içinde halihazırda sürmekte olan değişiklikleri desteklediklerini ifade etti.Başbakan, belirsizleşen dünyada bu zirvenin, uluslararası hukukun değer ve kurallarını savunma kararlılığı olmadan hiç kimsenin güvende olmadığını teyit ettiğini belirtti.Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebine de değinen Meloni, bu konuda zirvede "önemli adımlar" atılarak katılım yolunun kolaylaştırıldığını ve koşullar izin verdiğinde Ukrayna'nın da İttifak'a üye olacağını kaydetti.Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Akdeniz, enerji, düzensiz göç, çatışmalarda barış gibi konuları ele aldıklarının bilgisini verdi.Bir gazetecinin sorusu üzerine; Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin "mevcut bağlamda gündemlerinde olmadığını" belirten Meloni, "bu konuda AB içinde de farklı zorluklar olduğunu" söyledi.İtalya Başbakanı, görev süresi uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i "sağlam ve dengeli liderliğinden" ötürü tebrik etti.Bu arada, Meloni, 27 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da Beyaz Saray'da görüşeceği bilgisini de paylaştı.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, türkiye, italya, ab