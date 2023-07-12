https://sputniknews.com.tr/20230712/isvecin-nato-uyeligi-tbmm-gundemine-ne-zaman-gelecek-1073459692.html
İsveç'in NATO üyeliği TBMM gündemine ne zaman gelecek?
İsveç'in NATO üyeliği TBMM gündemine ne zaman gelecek?
İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması gerekiyor. Meclis’in hafta sonunda çalışmaları tamamlayarak 1 Ekim’e... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T13:31+0300
2023-07-12T13:31+0300
2023-07-12T13:34+0300
türkiye
nato
nato zirvesi
nato liderler zirvesi
nato üyeliği
isveç
recep tayyip erdoğan
tbmm
tbmm başkanlığı
tbmm dışişleri komisyonu
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NATO’nun katılım şartlarına göre üye ülkelerin tümü kendi parlamentolarında aday ülkenin üyeliğini onaylaması gerekiyor. İsveç’in de üyeliği için TBMM’de bu protokolün oy birliği ile onaylanması şart.NATO'nun Vilnius zirvesinde İsveç'in ittifaka katılımını onaylayan Türkiye'nin ilgili protokolleri Meclis'e yakın zamanda sevk edeceği açıklanmıştı. Bu protokolün TBMM’ye gelmesi süreci henüz başlamadı. Meclis’in bu süreçte tatile girmesi durumunda süreç en erken Ekim ayında işlemeye başlayacak.Planlamalara göre Meclis genel kurulunun yaz tatiline girmeden önce son olarak ek bütçeyi geçirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokollerini TBMM Başkanlığı'na sevk etmesinin bu hafta içinde olabileceği konuşulurken protokollerin onay süreci için ise henüz tam bir netlik bulunmuyor.Süreç nasıl işleyecek?İsveç’in NATO üyesi olabilmesi için TBMM’de onay süreci için ilk olarak protokolün Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye gönderilmesi gerekiyor. TBMM Başkanlığı, metnini ilgili komisyon olan Dışişleri Komisyonu’na gönderecek. Komisyon’da yapılacak görüşme sonrasında metin onaylanarak TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Genel kurulun metni onaylaması sonrasında İsveç'in NATO üyeliği süreci tamamlanmış olacak.Türkiye gelişmeleri takip edecekAnkara kulislerinde İsveç’in NATO üyeliği sürecinin Ekim ayına bırakılması ile birlikte Türkiye'nin süreci takip edeceği değerlendiriliyor. Ekim ayına kadar İsveç'in NATO üyeliği karşılığında verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğinin izleneceği de öngörülüyor.
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, nato üyeliği, isveç, recep tayyip erdoğan, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm dışişleri komisyonu, tbmm genel kurulu
nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, nato üyeliği, isveç, recep tayyip erdoğan, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm dışişleri komisyonu, tbmm genel kurulu
İsveç'in NATO üyeliği TBMM gündemine ne zaman gelecek?
13:31 12.07.2023 (güncellendi: 13:34 12.07.2023) Abone ol
Özel
İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması gerekiyor. Meclis’in hafta sonunda çalışmaları tamamlayarak 1 Ekim’e kadar tatile girmesi öngörülüyor. Bu nedenle İsveç’in üyelik sürecinin en erken Ekim’de gündeme gelmesi bekleniyor.
NATO’nun katılım şartlarına göre üye ülkelerin tümü kendi parlamentolarında aday ülkenin üyeliğini onaylaması gerekiyor. İsveç’in de üyeliği için TBMM’de bu protokolün oy birliği ile onaylanması şart.
NATO'nun Vilnius zirvesinde İsveç'in ittifaka katılımını onaylayan Türkiye'nin ilgili protokolleri Meclis'e yakın zamanda sevk edeceği açıklanmıştı. Bu protokolün TBMM’ye gelmesi süreci henüz başlamadı. Meclis’in bu süreçte tatile girmesi durumunda süreç en erken Ekim ayında işlemeye başlayacak.
Planlamalara göre Meclis genel kurulunun yaz tatiline girmeden önce son olarak ek bütçeyi geçirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokollerini TBMM Başkanlığı'na sevk etmesinin bu hafta içinde olabileceği konuşulurken protokollerin onay süreci için ise henüz tam bir netlik bulunmuyor.
Süreç nasıl işleyecek?
İsveç’in NATO üyesi olabilmesi için TBMM’de onay süreci için ilk olarak protokolün Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye gönderilmesi gerekiyor. TBMM Başkanlığı, metnini ilgili komisyon olan Dışişleri Komisyonu’na gönderecek. Komisyon’da yapılacak görüşme sonrasında metin onaylanarak TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Genel kurulun metni onaylaması sonrasında İsveç'in NATO üyeliği süreci tamamlanmış olacak.
Türkiye gelişmeleri takip edecek
Ankara kulislerinde İsveç’in NATO üyeliği sürecinin Ekim ayına bırakılması ile birlikte Türkiye'nin süreci takip edeceği değerlendiriliyor. Ekim ayına kadar İsveç'in NATO üyeliği karşılığında verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğinin izleneceği de öngörülüyor.