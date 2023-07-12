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İsveç'in NATO üyeliği TBMM gündemine ne zaman gelecek?
İsveç'in NATO üyeliği TBMM gündemine ne zaman gelecek?
İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması gerekiyor. Meclis’in hafta sonunda çalışmaları tamamlayarak 1 Ekim’e... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T13:31+0300
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nato liderler zirvesi
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tbmm
tbmm başkanlığı
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NATO’nun katılım şartlarına göre üye ülkelerin tümü kendi parlamentolarında aday ülkenin üyeliğini onaylaması gerekiyor. İsveç’in de üyeliği için TBMM’de bu protokolün oy birliği ile onaylanması şart.NATO'nun Vilnius zirvesinde İsveç'in ittifaka katılımını onaylayan Türkiye'nin ilgili protokolleri Meclis'e yakın zamanda sevk edeceği açıklanmıştı. Bu protokolün TBMM’ye gelmesi süreci henüz başlamadı. Meclis’in bu süreçte tatile girmesi durumunda süreç en erken Ekim ayında işlemeye başlayacak.Planlamalara göre Meclis genel kurulunun yaz tatiline girmeden önce son olarak ek bütçeyi geçirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokollerini TBMM Başkanlığı'na sevk etmesinin bu hafta içinde olabileceği konuşulurken protokollerin onay süreci için ise henüz tam bir netlik bulunmuyor.Süreç nasıl işleyecek?İsveç’in NATO üyesi olabilmesi için TBMM’de onay süreci için ilk olarak protokolün Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye gönderilmesi gerekiyor. TBMM Başkanlığı, metnini ilgili komisyon olan Dışişleri Komisyonu’na gönderecek. Komisyon’da yapılacak görüşme sonrasında metin onaylanarak TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Genel kurulun metni onaylaması sonrasında İsveç'in NATO üyeliği süreci tamamlanmış olacak.Türkiye gelişmeleri takip edecekAnkara kulislerinde İsveç’in NATO üyeliği sürecinin Ekim ayına bırakılması ile birlikte Türkiye'nin süreci takip edeceği değerlendiriliyor. Ekim ayına kadar İsveç'in NATO üyeliği karşılığında verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğinin izleneceği de öngörülüyor.
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nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, nato üyeliği, isveç, recep tayyip erdoğan, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm dışişleri komisyonu, tbmm genel kurulu
nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, nato üyeliği, isveç, recep tayyip erdoğan, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm dışişleri komisyonu, tbmm genel kurulu

İsveç'in NATO üyeliği TBMM gündemine ne zaman gelecek?

13:31 12.07.2023 (güncellendi: 13:34 12.07.2023)
© AA / TBMMTBMM Genel Kurulu
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© AA / TBMM
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İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması gerekiyor. Meclis’in hafta sonunda çalışmaları tamamlayarak 1 Ekim’e kadar tatile girmesi öngörülüyor. Bu nedenle İsveç’in üyelik sürecinin en erken Ekim’de gündeme gelmesi bekleniyor.
NATO’nun katılım şartlarına göre üye ülkelerin tümü kendi parlamentolarında aday ülkenin üyeliğini onaylaması gerekiyor. İsveç’in de üyeliği için TBMM’de bu protokolün oy birliği ile onaylanması şart.
NATO'nun Vilnius zirvesinde İsveç'in ittifaka katılımını onaylayan Türkiye'nin ilgili protokolleri Meclis'e yakın zamanda sevk edeceği açıklanmıştı. Bu protokolün TBMM’ye gelmesi süreci henüz başlamadı. Meclis’in bu süreçte tatile girmesi durumunda süreç en erken Ekim ayında işlemeye başlayacak.
Planlamalara göre Meclis genel kurulunun yaz tatiline girmeden önce son olarak ek bütçeyi geçirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokollerini TBMM Başkanlığı'na sevk etmesinin bu hafta içinde olabileceği konuşulurken protokollerin onay süreci için ise henüz tam bir netlik bulunmuyor.

Süreç nasıl işleyecek?

İsveç’in NATO üyesi olabilmesi için TBMM’de onay süreci için ilk olarak protokolün Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye gönderilmesi gerekiyor. TBMM Başkanlığı, metnini ilgili komisyon olan Dışişleri Komisyonu’na gönderecek. Komisyon’da yapılacak görüşme sonrasında metin onaylanarak TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Genel kurulun metni onaylaması sonrasında İsveç'in NATO üyeliği süreci tamamlanmış olacak.

Türkiye gelişmeleri takip edecek

Ankara kulislerinde İsveç’in NATO üyeliği sürecinin Ekim ayına bırakılması ile birlikte Türkiye'nin süreci takip edeceği değerlendiriliyor. Ekim ayına kadar İsveç'in NATO üyeliği karşılığında verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğinin izleneceği de öngörülüyor.
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