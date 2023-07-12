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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda araç yangını: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda araç yangını: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda bir araçta yangın çıktı. Otoyol Edirne istikametine trafiğe kapatıldı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
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TEM Otoyolu Maslak Harp Akademileri mevkiinde seyir halindeki bir araç yandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, otoyol Edirne istikametine trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangın söndürme çalışması sürüyor.
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tem otoyolu, araç, yangın
tem otoyolu, araç, yangın

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda araç yangını: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

13:25 12.07.2023
TEM
TEM - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda bir araçta yangın çıktı. Otoyol Edirne istikametine trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu Maslak Harp Akademileri mevkiinde seyir halindeki bir araç yandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, otoyol Edirne istikametine trafiğe kapatıldı.
İtfaiyenin yangın söndürme çalışması sürüyor.
Anadolu Otoyolu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
TÜRKİYE
Araç trafiğine kapatılan Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
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