https://sputniknews.com.tr/20230712/istanbulda-tem-otoyolunda-arac-yangini-edirne-istikameti-trafige-kapatildi-1073459543.html
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda araç yangını: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda araç yangını: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda bir araçta yangın çıktı. Otoyol Edirne istikametine trafiğe kapatıldı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T13:25+0300
2023-07-12T13:25+0300
2023-07-12T13:25+0300
türkiye
tem otoyolu
araç
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073459366_0:66:369:273_1920x0_80_0_0_51e16987b7eba4fa9d83bc56c147f538.jpg
TEM Otoyolu Maslak Harp Akademileri mevkiinde seyir halindeki bir araç yandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, otoyol Edirne istikametine trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangın söndürme çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/arac-trafigine-kapatilan-anadolu-otoyolunun-istanbul-istikameti-ulasima-acildi-1073398153.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073459366_0:32:369:308_1920x0_80_0_0_e762b155932b8b06d6beb0aedf029aad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tem otoyolu, araç, yangın
tem otoyolu, araç, yangın
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda araç yangını: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
Abone ol
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda bir araçta yangın çıktı. Otoyol Edirne istikametine trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu Maslak Harp Akademileri mevkiinde seyir halindeki bir araç yandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, otoyol Edirne istikametine trafiğe kapatıldı.
İtfaiyenin yangın söndürme çalışması sürüyor.