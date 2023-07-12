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https://sputniknews.com.tr/20230712/israil-disisleri-bakanligi-etiyopyada-bir-israil-vatandasi-kacirildi-1073444055.html
İsrail Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya'da bir İsrail vatandaşı kaçırıldı
İsrail Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya'da bir İsrail vatandaşı kaçırıldı
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da bir İsraillinin kaçırıldığını duyurdu. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T01:07+0300
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dünya
israil
ortadoğu
afrika
etiyopya
israil dışişleri bakanlığı
interpol
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Bakanlığa bir İsrail vatandaşının Etiyopya'nın Gondar bölgesinde bulunduğu sırada kaçırıldığına dair rapor ulaştığı ifade edildi.Bakanlığa bağlı birimlerin kaçırılan kişinin ailesiyle iletişime geçtiği ve konuyla ilgili Interpol'le temas halinde olunduğu aktarıldı.Ayrıca Etiyopya'daki diplomatik misyonun, kaçırılan İsraillinin en kısa zamanda emniyetli bir şekilde serbest bırakılması amacıyla yerel güvenlik birimleriyle iletişimde olduğu ifade edildi.Kaçırılma vakasının sorumlularına dair bilgi verilmedi.
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israil, ortadoğu, afrika, etiyopya, israil dışişleri bakanlığı, interpol
israil, ortadoğu, afrika, etiyopya, israil dışişleri bakanlığı, interpol

İsrail Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya'da bir İsrail vatandaşı kaçırıldı

01:07 12.07.2023
© Sputnik / Алексей Куденкоİsrail bayrağı
İsrail bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da bir İsraillinin kaçırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Bakanlığa bir İsrail vatandaşının Etiyopya'nın Gondar bölgesinde bulunduğu sırada kaçırıldığına dair rapor ulaştığı ifade edildi.
Bakanlığa bağlı birimlerin kaçırılan kişinin ailesiyle iletişime geçtiği ve konuyla ilgili Interpol'le temas halinde olunduğu aktarıldı.
Ayrıca Etiyopya'daki diplomatik misyonun, kaçırılan İsraillinin en kısa zamanda emniyetli bir şekilde serbest bırakılması amacıyla yerel güvenlik birimleriyle iletişimde olduğu ifade edildi.
Kaçırılma vakasının sorumlularına dair bilgi verilmedi.
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