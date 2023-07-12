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https://sputniknews.com.tr/20230712/intihar-eden-maseratili-polisin-otopsi-raporu-ortaya-cikti-1073461640.html
İntihar eden 'Maserati'li polisin otopsi raporu ortaya çıktı
İntihar eden 'Maserati'li polisin otopsi raporu ortaya çıktı
Avukat Fatih Uzun'u darp eden Maserati sürücüsü polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ölümüyle ilgili otopsi raporu çıktı. Buna göre Üçgül'ün bitişik atış... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
polis
intihar
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Öte yandan Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül sosyal medyadan paylaşım yaptı. Üçgül, paylaşımda, "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum" ifadelerini kullandı.İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün (39) eşi Özlem Üçgül (36), "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler" dedi. Otopsisi tamamlanan Üçgül'ün ise bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Otopsi raporu ile Üçgül'ün intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi.Habertürk'ün aktardığı habere göre, Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; olay, 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Olayda otomobil sürücüsü avukat Fatih Uzun ile bir başka aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı.Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin, kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi.Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC numaran, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde. Bu yere düşmenin hesabını sana soracağım. Bu iş, burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede; olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.Olayın ardından polis Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını inceleme altına aldı.Soruşturma süreci devam ederken, dün Muğla'nın Ortaca ilçesi Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki kamyonette Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cansız bedeni bulundu. İlk incelemede, Üçgül'ün tabanca ile başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruldu. 3 çocuk babası Üçgül'ün cenazesi, otopsi Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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polis, intihar
polis, intihar

İntihar eden 'Maserati'li polisin otopsi raporu ortaya çıktı

13:57 12.07.2023 (güncellendi: 13:58 12.07.2023)
© İHA / METE SÖNMEZ-İzmir-İstanbul otoyolunda karıştığı kavganın ardından kamuoyunda "Maseratili Polis" olarak tanınan ve yaşanan süreçte açığa alınan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cesedi bulundu.
İzmir-İstanbul otoyolunda karıştığı kavganın ardından kamuoyunda Maseratili Polis olarak tanınan ve yaşanan süreçte açığa alınan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cesedi bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© İHA / METE SÖNMEZ-
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Avukat Fatih Uzun'u darp eden Maserati sürücüsü polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ölümüyle ilgili otopsi raporu çıktı. Buna göre Üçgül'ün bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Otopsi raporu ile Üçgül'ün intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi.
Öte yandan Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül sosyal medyadan paylaşım yaptı. Üçgül, paylaşımda, "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum" ifadelerini kullandı.
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün (39) eşi Özlem Üçgül (36), "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler" dedi. Otopsisi tamamlanan Üçgül'ün ise bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Otopsi raporu ile Üçgül'ün intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi.
Habertürk'ün aktardığı habere göre, Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; olay, 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Olayda otomobil sürücüsü avukat Fatih Uzun ile bir başka aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı.
Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin, kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi.
Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC numaran, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde. Bu yere düşmenin hesabını sana soracağım. Bu iş, burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede; olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.
Olayın ardından polis Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını inceleme altına aldı.
Soruşturma süreci devam ederken, dün Muğla'nın Ortaca ilçesi Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki kamyonette Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cansız bedeni bulundu. İlk incelemede, Üçgül'ün tabanca ile başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruldu. 3 çocuk babası Üçgül'ün cenazesi, otopsi Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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