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https://sputniknews.com.tr/20230712/ingiliz-basini-g7-ukraynaya-yonelik-guvenlik-garantilerinin-cerceve-anlasmasinda-mutabik-kaldi-1073467452.html
İngiliz basını: G7, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin çerçeve anlaşmasında mutabık kaldı
İngiliz basını: G7, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin çerçeve anlaşmasında mutabık kaldı
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, G7 ülkelerinin Kiev'e sunulacak uzun vadeli güvenlik garantilerinin yer aldığı çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T16:39+0300
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Gazete, söz konusu garantilerin hem hava hem de deniz bazlı modern askeri teçhizatın tedarikini öngördüğünü belirtti.FT'nin haberine göre Ukrayna, alacağı güvenlik garantileri karşısında reformlar yapmayı, özellikle de askerler üzerinde sivil kontrolü sağlamayı taahhüt etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinin ‘Rusya’nın güvenliğine zarar verecekleri, bu nedenle de negatif sonuçlar doğuracakları’ konusunda uyarmıştı.
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g7, ukrayna, rusya

İngiliz basını: G7, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin çerçeve anlaşmasında mutabık kaldı

16:39 12.07.2023
© REUTERS / Shannon Stapleton/File Photo / Financial Times
Financial Times - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© REUTERS / Shannon Stapleton/File Photo /
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İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, G7 ülkelerinin Kiev'e sunulacak uzun vadeli güvenlik garantilerinin yer aldığı çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat sağladığını yazdı.
Gazete, söz konusu garantilerin hem hava hem de deniz bazlı modern askeri teçhizatın tedarikini öngördüğünü belirtti.

FT'nin haberine göre Ukrayna, alacağı güvenlik garantileri karşısında reformlar yapmayı, özellikle de askerler üzerinde sivil kontrolü sağlamayı taahhüt etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinin ‘Rusya’nın güvenliğine zarar verecekleri, bu nedenle de negatif sonuçlar doğuracakları’ konusunda uyarmıştı.
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