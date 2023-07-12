İngiliz basını: G7, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin çerçeve anlaşmasında mutabık kaldı

Gazete, söz konusu garantilerin hem hava hem de deniz bazlı modern askeri teçhizatın tedarikini öngördüğünü belirtti.



FT'nin haberine göre Ukrayna, alacağı güvenlik garantileri karşısında reformlar yapmayı, özellikle de askerler üzerinde sivil kontrolü sağlamayı taahhüt etti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinin ‘Rusya’nın güvenliğine zarar verecekleri, bu nedenle de negatif sonuçlar doğuracakları’ konusunda uyarmıştı.