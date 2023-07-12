https://sputniknews.com.tr/20230712/ingiliz-basini-g7-ukraynaya-yonelik-guvenlik-garantilerinin-cerceve-anlasmasinda-mutabik-kaldi-1073467452.html
İngiliz basını: G7, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin çerçeve anlaşmasında mutabık kaldı
İngiliz basını: G7, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin çerçeve anlaşmasında mutabık kaldı
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, G7 ülkelerinin Kiev'e sunulacak uzun vadeli güvenlik garantilerinin yer aldığı çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T16:39+0300
2023-07-12T16:39+0300
2023-07-12T16:39+0300
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g7
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Gazete, söz konusu garantilerin hem hava hem de deniz bazlı modern askeri teçhizatın tedarikini öngördüğünü belirtti.FT'nin haberine göre Ukrayna, alacağı güvenlik garantileri karşısında reformlar yapmayı, özellikle de askerler üzerinde sivil kontrolü sağlamayı taahhüt etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinin ‘Rusya’nın güvenliğine zarar verecekleri, bu nedenle de negatif sonuçlar doğuracakları’ konusunda uyarmıştı.
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g7, ukrayna, rusya
İngiliz basını: G7, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin çerçeve anlaşmasında mutabık kaldı
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İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, G7 ülkelerinin Kiev'e sunulacak uzun vadeli güvenlik garantilerinin yer aldığı çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat sağladığını yazdı.
Gazete, söz konusu garantilerin hem hava hem de deniz bazlı modern askeri teçhizatın tedarikini öngördüğünü belirtti.
FT'nin haberine göre Ukrayna, alacağı güvenlik garantileri karşısında reformlar yapmayı, özellikle de askerler üzerinde sivil kontrolü sağlamayı taahhüt etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinin ‘Rusya’nın güvenliğine zarar verecekleri, bu nedenle de negatif sonuçlar doğuracakları’ konusunda uyarmıştı.