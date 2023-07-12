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İmamoğlu'nun yakın çevresinden 'Yeni parti mi kuracak?' söylentilerine yanıt
İmamoğlu'nun yakın çevresinden 'Yeni parti mi kuracak?' söylentilerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi, CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddiasıyla ilgili, "Ekrem Başkan, parti kursaydı iki... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T10:12+0300
2023-07-12T10:13+0300
politika
ekrem imamoğlu
parti
chp
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kaynaklar, genel merkezin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği belirtilen toplantıya ilişkin, “Karşılıklı yaşanan süreç dostane bir şekilde değerlendirildi” dedi.Milliyet'in haberine göre; yakın çevresi, siyaset kulislerinde son dönemde dillendirilen İmamoğlu’nun, “CHP’den ayrılacağı, parti kuracağı” ve “seçimde aday gösterilmeyeceği” yolundaki iddialara ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:İmamoğlu’nun, her şekilde büyükşehire aday olacakmış gibi çalıştığı, ekiplerini hazırladığı, CHP’nin yüksek şansı olduğu düşünülen 25 ilçede çalışmalara başlandığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/imamoglu-degisim-manifestosunu-duyurdu-iktidar-icin-degisim-1073165222.html
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ekrem imamoğlu, parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu, parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

İmamoğlu'nun yakın çevresinden 'Yeni parti mi kuracak?' söylentilerine yanıt

10:12 12.07.2023 (güncellendi: 10:13 12.07.2023)
© AA / Erhan ElaldıEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AA / Erhan Elaldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi, CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddiasıyla ilgili, "Ekrem Başkan, parti kursaydı iki sene önce kurardı. Bizim aklımızın ucundan geçen bir şey değil. Çok uçuk bir iddia" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kaynaklar, genel merkezin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği belirtilen toplantıya ilişkin, “Karşılıklı yaşanan süreç dostane bir şekilde değerlendirildi” dedi.
Milliyet'in haberine göre; yakın çevresi, siyaset kulislerinde son dönemde dillendirilen İmamoğlu’nun, “CHP’den ayrılacağı, parti kuracağı” ve “seçimde aday gösterilmeyeceği” yolundaki iddialara ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

Ekrem Başkan, parti kursaydı iki sene önce kurardı. Ekrem Başkan herkesten daha çok partilidir. Bizim aklımızın ucundan geçen bir şey değil. Çok uçuk bir iddia. Diğer uçuk iddia da ‘CHP, Ekrem Bey’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapmayacak’. Ekrem Bey’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istediği anda buna adaylık vermeyecek akıl, bir aklını kontrol etmeli."

İmamoğlu’nun, her şekilde büyükşehire aday olacakmış gibi çalıştığı, ekiplerini hazırladığı, CHP’nin yüksek şansı olduğu düşünülen 25 ilçede çalışmalara başlandığı belirtiliyor.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
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İmamoğlu 'değişim manifestosu'nu duyurdu: 'İktidar için değişim'
4 Temmuz, 17:17
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